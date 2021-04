La nuova Mazda CX-30 EV 100% elettrica si mostra al Salone di Shanghai

La Mazda MX-30, che fra l’altro stiamo testando in questi giorni, è stato un primo esperimento per il produttore giapponese, che presto potrebbe riprovarci elettrificando uno dei suoi modelli di punta: la CX-30.

La Mazda CX-30 EV 100% elettrica è infatti realtà ed è stata presentata al Salone di Shanghai 2021. Guardando al design dell’auto, sembra leggermente più “goffa” del modello tradizionale, questo però potrebbe dipendere dalla scelta di vendere il modello solo in Cina.

Purtroppo, nonostante la presentazione a Shanghai, Mazda non ha rivelato i dettagli tecnici della vettura, probabilmente il progetto è ancora in sviluppo, i nostri colleghi di InsideEVs USA hanno però indagato sulla questione e hanno scoperto che Mazda potrebbe aver stretto una partnership con la cinese Changan per la produzione proprio della CX-30 EV.

Potremmo dunque avere delle Changan S15 E-Pro o CS55 E-Rock con carrozzeria e manifattura Mazda, con batterie da 48,3 kWh oppure da 84,2 kWh nella variante Long Range. Ci sarebbe dunque un sensibile salto in avanti rispetto alla MX-30, che a oggi offre una batteria da 35,5 kWh e un’autonomia che a (molta) fatica raggiunge i 200 km. Non sappiamo ancora se Mazda commercializzerà il modello anche in Europa, per ora sembrerebbe di no ma siamo in attesa di nuovi dettagli ufficiali.