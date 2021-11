Nuova Mazda CX-30 2022: il crossover bestseller diventa ancora più conveniente

La Mazda CX-30 è di certo una delle vetture più interessanti del mercato, un crossover da non lasciarsi scappare per diversi motivi - non a caso lo abbiamo citato anche nel nostro articolo I migliori SUV Crossover da acquistare a fine 2021. Ebbene siamo pronti a presentarvi la Mazda CX-30 2022.

Il produttore giapponese ha appena lanciato la versione 2022 del suo crossover bestseller, che va ad aggiornare il sistema di infotainment con nuove funzionalità di connessione vettura, un nuovo colore esterno particolarmente accattivante chiamato Platinum Quartz e una speciale edizione Homura decisamente ricca. Novità principale di questo update sono le funzionalità remote "In Car WiFi/Connected Services" da sfruttare tramite l'app MyMazda.

I possessori di CX-30 potranno ricevere sull'app informazioni sullo stato della vettura, conoscere ad esempio il livello dei liquidi o la pressione degli pneumatici, controllare la chiusura delle portiere o la posizione dell'auto, scegliere e inviare al navigatore una nuova destinazione o percorso. Sempre da remoto sarà poi possibile chiamare il soccorso stradale ed effettuare chiamate d'emergenza eCall.

A proposito di stile, al di là del nuovo colore presentato sopra abbiamo una CX-30 Homura che si fa notare per via di finiture esterne in nero lucido per gli specchietti retrovisori, particolari della calandra anteriore e cerchi in lega da 18" che richiamano il nero del tessuto della selleria interna. Mazda CX-30 2022 è già ordinabile in concessionaria a un prezzo chiavi in mano che va dai 25.700 euro della versione 2.0 122 CV e-Skyactiv-G Evolve e arriva ai 37.500 euro della CX-30 2.0 186 CV e-Skyactiv-X AWD Exclusive. La versione Homura invece parte da 27.450 euro con motore 2.0 122 CV e-Skyactiv-G e arriva ai 30.650 euro con motore e-Skyactiv-X 2.0 186 CV. La consegna effettiva dell'auto è prevista all'inizio del 2022. 2022 che sarà anche l'anno della nuova Mazda2: per saperne di più vi rimandiamo all'articolo Le novità della nuova Mazda2 2022 disponibile da dicembre.