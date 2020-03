La nuova Maserati MC20 fotografata fra le strade di Milano, a Piazza Affari

Ci avviciniamo sempre di più alla presentazione della nuova Maserati MC20, sportiva ad alte prestazioni già filmata attorno a Modena e ora avvistata per le strade di Milano - sempre in livrea camouflage, questa volta però per un photoshoot ufficiale.

La società del Gruppo FCA sta facendo dei test con un'auto che dovrebbe essere praticamente definitiva, motivo per cui ha ben pensato di presentarsi a Milano nell'iconica Piazza degli Affari, dove fra l'altro campeggia da anni la provocatoria opera L.O.V.E. di Maurizio Cattelan, un dito medio alzato che dimostra tutta l'audacia dell'arte contemporanea italiana. A dirlo è stata proprio Maserati, con parole in inglese che noi abbiamo parafrasato lasciando intatto il significato.

Una campagna "teaser" che vuole dimostrare anche l'audacia di una vettura dal DNA 100% sportivo, in linea con tutta la gamma Maserati. Ora la vettura è pronta a spostarsi anche in altre città italiane, un vero e proprio tour prima del ritorno a Modena e della messa a punto finale - e della produzione vera e propria dell'auto.

Ricordiamo che MC20 significa Maserati Corse 2020, la sua presentazione avverrà a maggio a Modena, ancora però non sappiamo se sarà solo termica oppure ibrida, non vediamo l'ora di scoprirlo - Coronavirus permettendo.