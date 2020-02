La nuova Maserati MC20 filmata per la prima volta a Modena

Prima che le auto escano sul mercato vengono ovviamente testate dalle loro case madri, non è raro infatti incontrare sulle strade pubbliche vetture "prototipo" in livrea camouflage. Qualche ora fa è toccato alla nuova Maserati MC20.

Annunciata lo scorso 21 febbraio, con la presentazione del nuovo logo, parliamo di un modello che mira a rivoluzionare dall'interno l'intera Maserati. Un'evoluzione della MC12, l'auto che nel 2004 ha segnato il ritorno del Tridente nel mondo delle competizioni dopo 37 anni di assenza. Inutile dire, dunque, che attorno al modello c'è tantissima curiosità, forse anche più rispetto alla Maserati 100% elettrica attualmente in sviluppo - il cui motore è attualmente in fase di test.

Ebbene, al di là degli annunci e le foto teaser, qualcuno è riuscito a filmare la MC20 in strada, mostrando così le sue vere forme. Pur rassomigliando alla 4C, non ha nulla a che vedere con Alfa Romeo, eppure l'aspetto sembra ugualmente aggressivo - anche se attendiamo materiali foto e video migliori. Non sappiamo nulla neppure per quanto riguarda il motore, anche se molti sono sicuri che verrà impiegato un V6. Non ci resta che aspettare, la nuova "Maserati Corse 20" sarà presentata verso la fine di maggio, nel frattempo ecco un modello test aggirarsi per Modena.