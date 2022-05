Nuova Maserati MC20 Cielo da 630 CV: il tetto in vetro retrattile si apre in 12 secondi

Lo scorso 16 maggio vi abbiamo anticipato che la Nuova Maserati MC20 aperta si sarebbe chiamata MC20 Cielo. Ora la vettura è ufficiale: andiamo a scoprire i dettagli di una spyder unica nel suo genere.

La Nuova Maserati MC20 Cielo arriva equipaggiata del rivoluzionario motore V6 Nettuno visto già sulla MC20 del 2020, capace di erogare 630 CV a 7.500 giri/min con 730 Nm di coppia già a partire da 3.000 giri/min. La potenza specifica dunque è di 210 CV/litro, mentre il rapporto di compressione è di 11 a 1. Rispetto alla coupé questa spyder è impreziosita da un tetto in vetro retrattile che si apre in appena 12 secondi, da cui appunto il nome "Cielo". Si tratta di un vetro elettrocromatico all'avanguardia che con il tocco di un tasto touch sullo schermo centrale si trasforma da trasparente a opaco grazie alla tecnologia PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal). Il telaio invece è in carbonio, che promette una rigidità torsionale senza compromessi.

Tecnologicamente parlando, la MC20 Cielo offrirà un doppio schermo da 10,25 pollici (quadro strumenti + touch centrale), iconiche portiere Butterfly e un colore dedicato, l'Acquamarina che potete ammirare nelle foto - oltre ai classici Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito e Grigio Mistero. Al lancio inoltre avremo una Launch Edition PrimaSerie a tiratura limitata che porterà alla produzione di una sessantina di vetture con contenuti esclusivi.

Fra le modalità di guida troviamo GT (la predefinita), WET, SPORT, CORSA (con possibilità di Launch Control, per saperne di più: prova di accelerazione per la MC20 con Launch Control), ESC OFF. Le sospensioni sono regolabili, mentre il cambio è un Dual Clutch a bagno d'olio a 8 rapporti con 6 marce. L'infotainment invece è gestito da un sistema di ultima generazione MIA (Maserati Intelligent Assistant) basato su Android Automotive, che "fa il pari" con il programma Maserati Connect che rende sempre connessa la vettura.

La Maserati MC20 Cielo arriva nel primo trimestre del 2023, si può però già ordinare adesso a un prezzo di partenza di circa 260.000 euro.