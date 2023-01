Nuova Maserati Levante elettrica: sarà il SUV più potente al mondo

Maserati sposa la causa green e si dedica all'elettrico. Le prossime vetture che usciranno dalla fabbrica del Tridente saranno a impatto ambientale zero, a cominciare dall'atteso nuovo modello del SUV Levante.

Dopo la nuova Maserati GranTurismo 2023 EV con 760 cavalli e la Grecale, la gloriosa casa automobilistica italiana è pronta a immettere sul mercato una delle auto elettriche più potenti al mondo, la seconda generazione della Levante che abbandona le motorizzazioni termiche.

A ufficializzare il tutto è stato il CEO dell'azienda, Davide Grosso, che parlando ad Autocar ha appunto affermato che il programma riguardante l'elettrificazione del marchio sta proseguendo senza sosta, così come previsto, grazie anche alla collaborazione con altri brand di Stellantis, il gruppo di cui fanno parte Fiat, Ferrari e molte altre aziende straniere. Ma cosa sappiamo della nuova Levante? Si sa per certo che il SUV utilizzerà la piattaforma denominata Giorgio, che è la stessa sviluppata da Alfa Romeo. Inoltre, la stessa architettura dovrebbe essere modificata in modo da ospitare i propulsori elettrici che verranno appunto montati sul nuovo Sport Utility Vehicle.

La grande novità della Levante sarà comunque il pacco batterie che verrà preso dalla nuova Maserati Quattroporte Folgore, vista di recente al Nurburgring, che dovrebbe essere messa in commercio nel 2025. La nuova batteria dovrebbe avere una densità energetica maggiore rispetto a quella attualmente presente sulla Grecale e la Granturismo, e grazie a questo escamotage sarà più potente e nel contempo avrà una maggiore autonomia.

Obiettivo di Maserati è fare concorrenza diretta ai grandi SUV tedeschi, a cominciare da BMW iX e Mercedes EQS SUV, senza dimenticarsi di altri modelli come l'Eletre di Lotus. Per queste ragioni, secondo gli addetti ai lavori, la Levante dovrebbe avere una trazione integrale e tre motori elettrici con una potenza massima superiore ai 750 cavalli, quindi più della Ferrari Purosangue e di fatto il SUV più potente al mondo.