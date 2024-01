Nuova Maserati Granturismo Folgore, se la volete rossa dovete spendere 25mila euro in più

Sono stati annunciati questa settimana i prezzi relativi alla nuova Maserati Granturismo Folgore, l'ultima perla del prestigioso marchio del tridente modenese. La nuova sportiva 100 per cento elettrica unisce il DNA di Maserati al green, dando vita ad un connubio senza dubbio riuscito.

Ovviamente co-tanta bellezza e potenza si paga, visto che il prezzo di partenza è di 202mila euro. Se poi la voleste acquistarla in un colore che sia diverso dai base, come ad esempio il rosso, allora dovrete aggiungerci ben 25mila euro.

Sia chiaro, chi acquista Maserati non ha problemi economici, ma in ogni caso tale “postilla” merita una menzione. Rispetto al modello classico hanno tolto il blu e il grigio, e chi volesse acquistarla con i colori “di fabbrica” dovrà "accontentarsi" di bianco, nero e grigio opaco. Le altre tonalità sono comprese fra i 18mila e i 25mila euro, cifre che potrebbero sembrare elevate per un comune mortale ma che in realtà sono una consuetudine per quanto riguarda le aziende premium e lusso, mercato di riferimento per Maserati.

In ogni caso la Maserati Granturismo Folgore è un'auto bellissima e al di là della questione del prezzo (quasi da Ferrari se la si configura al top), incarna alla perfezione lo spirito del mitico tridente. A livello estetico la Folgore rimane fedele alla versione a combustione interna ma il peso aumenta a 2.260 kg per via della presenza della batteria da 92,5 kWh.

Tre i motori elettrici montati sulla sportiva, con una potenza complessiva di ben 761 cavalli che diventano 829 con la modalità “boost”. La coppia è invece di 1.350 Nm, mentre i 100 km/h si possono raggiungere in soli 2,7 secondi, un tempo pazzesco.

Ottima anche l'autonomia, pari a 425 km, mentre la ricarica rapida a 800V con una potenza massima di 270 kW consente di ricaricare l'auto in soli 18 minuti (dal 20 all'80 per cento).

Ricchissimo il pacchetto di serie, comprendente ad esempio le sospensioni pneumatiche a controllo elettronico, ma anche due display da 12,3 pollici, e il Maserati Stability Program. Incluso nel prezzo anche pacchetti di manutenzione ordinaria per tre anni e gli accessori per la ricarica.

Maserati viene da un 2023 molto critico sul fronte delle produzioni, ma il futuro è già stato delineato e Stellantis ha fatto sapere che tutte le auto del Tridente verranno ancora disegnate e prodotte esclusivamente in Italia. Fra i modelli in uscita nei prossimi anni spicca senza dubbio l'MC 20 Elettrica, in programma nel 2025.