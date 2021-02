La nuova Maserati GranTurismo è stata avvistata in mezzo alla neve

Maserati sta per immergersi in una fase di rivoluzione interna, dopo la quale il brand ne uscirà totalmente rivoluzionato da molti punti di vista, ma soprattutto da quello della propulsione: l'elettrificazione estensiva è oramai irrinunciabile.

Nel frattempo però i motori a combustione interna avranno ancora uno spazio più che buono, e infatti la nuova Maserati GranTurismo è stata avvistata mentre era in fase di test in mezzo alla neve nordica. I fotografi di Motor1 hanno infatti immortalato un prototipo mentre si muoveva a velocità da crociera in condizioni atmosferiche non propriamente ottimali.

Il muso del veicolo ha delle forme piuttosto peculiari, e le somiglianze con la carrozzeria della Alfa Romeo Giulia sono lampanti, anche se il cofano è stato indubbiamente allungato. Riguardo la motorizzazione sappiamo ben poco, ma la nuova GranTurismo potrebbe montare il poderoso Nettuno: un V6 twin-turbo da 3,0 litri che muoverà anche la imminente MC20 garantendo 630 cavalli di potenza e 730 Nm di coppia. Voci di corridoio non escludono un V8 da 4,0 litri, ma ribadiamo come non ci sia nulla di ufficiale al riguardo.

La nuova GranTurismo verrà proposta anche in configurazione completamente elettrica attraverso il progetto Folgore. Assisteremo ad un layout a tre motori, dei quali uno verrà montato sull'asse anteriore e gli altri due muoveranno le ruote posteriori. Grazie alla natura dei propulsori, i sistemi di vettorizzazione della coppia attivi saranno senz'altro presenti.

Passando agli interni, i fotografi hanno potuto consentirci uno sguardo all'abitacolo, che effettivamente è quasi identico a quello della Giulia. Dal nostro canto non ci aspettiamo venga ripreso in toto, per cui è lecito attendersi novità in tal senso.

In chiusura, per non allontanarci dalla casa di Modena, vi consigliamo di dare un'occhiata alle prime immagini del Maserati Grecale: il piccolo SUV sportivo, che condividerà l'architettura con l'Alfa Romeo Stelvio, potrebbe essere presentato a breve.