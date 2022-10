Nuova Maserati GranTurismo 2023: V6 Nettuno o versione elettrica da 760 CV

Maserati rinnova un capitolo di storia iniziato 75 anni fa con la A6 1500 presentando al mondo la nuova GranTurismo 2023, coupé che coniuga altissime prestazioni e comfort adatto alle lunghe percorrenze.

La Casa del Tridente ha scelto di disegnare la nuova GranTurismo equilibrando al massimo bellezza e funzionalità, senza particolari eccessi. Sviluppata presso il Maserati Innovation Lab e prodotta nel polo produttivo di Mirafiori (Torino), GranTurismo è un modello 100% Made in Italy ed espressione del concetto "Italian Luxury Performance". Tecnicamente, la vettura è equipaggiata con il rinomato motore V6 Nettuno, disponibile in due versioni.

La variante Modena è dotata del 3.0 litri V6 Nettuno Twin Turbo da 490 CV, mentre la performante versione Trofeo monta lo stesso motore con potenza massima di 550 CV. Figlia dei nostri tempi invece la GranTurismo Folgore, che adotta un sistema di propulsione 100% elettrico a batteria. Basato su una tecnologia a 800V, è un sistema che vanta tre potenti motori a magneti permanenti da 300 kW. La sua batteria può conservare 92,5 kWh e ha una capacità di scarica di 560 kW, il che significa che alle ruote arrivano fino a 760 CV di potenza.

La disposizione e il layout innovativo della batteria permettono di contenere l'altezza della vettura in 1.353 mm, senza dunque compromettere il carattere sportivo. Abbiamo infatti un pacco batteria chiamato "T-bone" che permette di non avere moduli batteria sotto le sedute, posizionandoli al contrario sotto al tunnel centrale e abbassando di conseguenza il punto "H" dell'auto. Al lancio, la nuova GranTurismo sarà disponibile anche nella Launch Edition PrimaSerie 75th Anniversary, edizione a tiratura limitata caratterizzata da contenuti esclusivi.



In attesa di conoscere i prezzi ufficiali della nuova Maserati GranTurismo ricordiamo che la Maserati Ghibli sta per andare in pensione, mentre di recente è stata presentata la MC20 Cielo con tetto retrattile in 12 secondi.