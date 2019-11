La nuova Lotus Evija elettrica da 2.000 CV in un video ufficiale

Secondo molti appassionati il marchio inglese Lotus è ormai morto e sepolto, tale affermazione però non potrebbe essere più lontana dalla realtà dei fatti. Seppur in mano della cinese Geely, Lotus vuole tornare a produrre auto dalle grandi emozioni, come la nuova Evija.

Della vettura, completamente elettrica e pronta per affrontare il nuovo decennio, abbiamo già parlato in passato, oggi però siamo in grado di mostrarvi un primo video ufficiale - in cui la Evija si presenta con una suggestiva livrea camouflage giallo-nera. Le prestazioni promesse dalla hypercar sono davvero da urlo: parliamo infatti di quasi 2.000 CV, 1.973 per l'esattezza, con uno scatto da 0 a 100 km/h possibile in meno di 3 secondi. In circa 6 secondi si possono invece toccare i 200 km/h partendo da fermi, inoltre si impiegano soltanto 4 secondi per passare dai 200 km/h ai 300 km/h, davvero impressionante.

La velocità massima invece è settata attorno ai 340 km/h - e una tale potenza rende anche difficile immaginare un utilizzo di una vettura simile lontana da un grande circuito sportivo. Evidentemente Lotus vuole sfruttare la Evija come un puro atto di forza, con un'autonomia WLTP stimata attorno ai 400 km e un peso di 1.680 kg. Il suo prezzo? Si parla di una forchetta che va dal milione e 300.000 euro al milione e 800.000 euro - in ogni caso troppo per le tasche di un comune mortale.