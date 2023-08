Nuova Lotus Emeya: finalmente abbiamo una vera anti Tesla?

Ancora oggi, sul mercato degli EV, Tesla risulta praticamente intoccabile; la concorrenza, tuttavia, si sta piano piano organizzando e dalle parti del celebre Elon Musk, il vento potrebbe cambiare rapidamente. Dopo aver attirato l'attenzione con la Lotus Eletre, il brand britannico cercherà di ripetersi con la nuova berlina Emeya.

Qua il discorso è anche di carattere tecnologico-strategico: mentre brand cinesi si preparando a sbarcare nel mercato europeo con una vasta gamma di nuovi marchi e veicoli con abbordo le ultime tecnologie, sul fronte europeo (secondo alcuni) sarebbe giunto il momento di darsi un mossa e di proporre veicoli ad alta tecnologia capaci di far fronte all'invasione orientale.

Questo nuovo misterioso veicolo si preannuncia un rivale diretto di Tesla (in particolare la model s non in versione Plaid), con un'autonomia che dovrebbe attestarsi attorno ai 600 km con ricarica ad altissima velocità e una capacità di circa 420 Kw che permetterebbe una velocità di ricarica stimata 20-80% in circa 20 minuti.

L'appuntamento con Lotus Emeya è il 7 settembre. Secondo le informazioni, il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 100.000 euro in una versione base e 160.000 euro in una versione più esclusiva.

Intanto segnaliamo le performance incredibile della Lotus Envyja X sul circuito di Nurburgring, dove spicca su tutti con il suo imponente alettone posteriore.