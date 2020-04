Nuova Lexus RX: il SUV di fascia alta con la piattaforma del RAV4

Le basi del progetto derivano dalla recente Toyota Harrier, mentre la piattaforma è condivisa con il RAV4: basterebbero anche solo questi elementi per fare della nuova Lexus RX un SUV di estremo successo.

Parliamo di una vettura elegante e raffinata sin dalle premesse, in grado di incarnare alla perfezione lo spirito Lexus (lo ricordiamo, il brand luxury di Toyota). Il marchio giapponese infatti punta senza grossi dubbi alla fascia alta del mercato SUV, una delle più agguerrite e ambite, anche sfruttando la potente e versatile piattaforma TNGA-K - che andrebbe a sostituire l'attuale piattaforma Toyota K.

Secondo i rumor che arrivano dal Giappone, avendo la Harrier come base la nuova Lexus RX potrebbe arrivare a 4,9 metri di lunghezza, toccando gli 1,9 metri di larghezza. Parlando di motori invece la vettura dovrebbe montare un ottimo V6, decisamente più potente del 2.0 litri da 169 CV dell'attuale Harrier. Grande curiosità invece per una possibile versione ibrida, che sulle orme della Harrier potrebbe superare tranquillamente i 200 CV. Già oggi ad esempio il RAV4 ibrido con motore da 2.5 litri raggiunge i 218 CV. Tocca però mettersi l'anima in pace nel caso si aspetti questa nuova generazione, la RX rinnovata non arriverà - salvo sorprese - prima del 2023.