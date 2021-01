La nuova Lexus LC500 Inspiration Series è perfetta per il Cavaliere Oscuro

Ci siamo. E' finalmente arrivato il momento di una nuova Inspiration Series in edizione limitata per il 2021, e per l'anno in corso il tema adottato dalla Lexus LC tende ovviamente verso un nero assoluto.

Chi segue i progetti di JDM per il suolo statunitense avrà già intuito i punti in comune tra la Lexus LC 500 Inspiration Series e la LC Aviation limitata al solo mercato giapponese. In realtà non si tratta di semplici similitudini, poiché le vetture sono praticamente identiche.

Insomma, la nuova Lexus LC 500 Inspiration Series incarnerà la quinta per il modello LC e sarà limitata a 100 esemplari esclusivi per gli Stati Uniti. A caratterizzarne la carrozzeria ci penseranno la verniciatura in Obsidian Black e i grossi cerchi in lega da 21 pollici rigorosamente in nero. Per il resto dobbiamo sottolineare l'impiego della fibra di carbonio per l'alettone posteriore e per la plastica rinforzata del tettuccio. In linea di massima notiamo un look molto serioso ed elegante il quale non ci dispiace affatto.

L'alettone merita però uno sguardo approfondito, in quanto siamo davanti alla stessa soluzione implementata sulla JDM LC 500 Aviation, sulla quale sono stati convogliati gli sforzi di alcuni ingegneri i quali in passato ci hanno deliziato con la mitica LFA (di recente un esemplare è stato venduto per una cifra esorbitante). L'ispirazione per le forme dell'elemento aerodinamico provengono dal mondo dell'aereonautica, con un design che va ad accarezzare tutta la parte alta della coda nella sua intera larghezza, mentre alle due estremità notiamo una gentile curva verso il basso quasi ad voler incanalare il flusso dell'aria.

Altre feature interessanti concernono l'impiego di un differenziale a slittamento limitato Torsen con monitoraggio della coppia, ammortizzatori regolabili, head-up display e persino un impianto audio da 915 Watt.

Passando alla motorizzazione, la vettura si muoverà grazie a un possente V8 aspirato da 5,0 litri dal poderoso sound capace di scaricare sull'asfalto ben 477 cavalli di potenza e 540 Nm di coppia. L'unico problema è che modelli simili difficilmente raggiungeranno il mercato europeo nel prossimo futuro, per cui dobbiamo accontentarci di ammirarli attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina.

In chiusura vogliamo rimandarvi ad un fatto che avrà reso particolarmente felici alcuni agenti della polizia giapponese: la Lexus LC 500 è stata messa al servizio delle forze dell'ordine locali.