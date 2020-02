La nuova Lazareth LM 410 ha quattro ruote e motore Yamaha da 998cc

Qualche anno fa la Lazareth LM 847 aveva spiazzato tutti con il suo design a 4 ruote e il suo potente motore V8 Maserati. Oggi l'azienda francese ci riprova con la Lazareth LM 410.

In effetti quel grosso motore Maserati non era proprio il meglio per l'uso cittadino, pesante e complesso da guidare (per non parlare del rumore), il design a quattro ruote però è rimasto assolutamente al suo posto. Questa assurda moto che potrebbe far gola a Bruce Wayne è stata in realtà prodotta in sole 10 unità (per ora almeno), e giusto il miliardario di Gotham City potrebbe forse permettersela, visti i suoi 100.000 euro di listino.

Nonostante il suo aspetto esagerato, in Francia (dove viene prodotta) è perfettamente legale, alla fine le sue quattro ruote si comportano come due gomme da auto belle larghe, ma da cosa sono spinte esattamente? Ebbene questa volta, abbandonato il V8 Maserati, a bordo troviamo un 4 cilindri Yamaha da 998cc (Yamaha che sta lavorando a un suo motore elettrico), al posteriore poi trova posto un ammortizzatore TFX, il medesimo proposto sulla LM 847.

Non sappiamo ancora quali sensazioni possa restituire, solo alcuni giornalisti della rivista Le Dauphiné hanno potuto guidarla la scorsa primavera, in ogni caso voi portereste mai un mezzo di questo tipo per strada?