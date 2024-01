Nuova Lancia Ypsilson senza segreti: la foto del frontale e il video dal Duomo di Milano

Ieri vi abbiamo parlato dello spot che attualmente si sta girando per le strade di Milano per via di quello che sarà lo scorcio pubblicitario della nuova Lancia Ypsilon. Il portale ANSA aveva giusto rilanciato un'immagine che ritraeva la parte posteriore del veicolo. Quest'oggi abbiamo lo spot completo.

Nell'articolo di ieri vi abbiamo parlato anche dei vari teaser rilasciati da Stellantis in occasione del lancio della nuova Lancia Ypsilon, che dovrebbe avvenire ad aprile. Potendola vedere sia da davanti che da dietro, ci possiamo già lanciare in qualche commento preliminare in vista del reveal ufficiale.

La natura più arrotondata dell'auto sembra ormai confermata, con molti utenti che hanno elogiato la parte posteriore e il suo design moderno con dei timidi richiami al passato. Un tocco di classe degno (come già affermato) dell'anima chic di Lancia Ypsilion.

Molti altri invece hanno criticato il frontale, che, sebbene il posizionamento del logo sia una delle cose più inedite, sembra essere anonimo e molto in linea con il design delle auto elettriche attualmente in circolazione come Tesla e BYD.

Chissà, magari questa prima edizione speciale chiamata "Cassina" (in onore al famoso designer) è solo un assaggio, e magari in futuro vedremo allestimenti ancor più corposi e magari aggressivi anche rivolti ad un tipo di guida più sportiva. Per il momento questo abbiamo tra le mani, non ci resta che attendere il lancio ufficiale della nuova Lancia Ypsilon.