Nuova Lancia Ypsilon, il web l'approva: 'Personalità e stile, e chissà la versione HF'

Ormai la nuova Lancia Ypsilon non ha più segreti dopo la foto del frontale e il video dal Duomo di Milano che sono stati pubblicati nella giornata di ieri sui vari social e canali Telegram.

Quando manca meno di un mese al lancio ufficiale, fissato al 14 febbraio prossimo, l'erede della fortunata city car è stata di fatto svelata. Qualcuno dice volutamente, una sorta di strategia di marketing per aumentare l'hype, un po' come avvenuto tra l'altro con la Fiat 600e presentata a luglio dell'anno scorso.

C'è chi invece parla di leaking, di scatti “rubati”, ciò che conta è che sappiamo come sarà la nuova Lancia Ypsilon che avrà il compito, non semplice, di sostituire la sua antenata, in produzione da più di una decade.

E navigando sul web il popolo che “surfa” sembra aver apprezzato decisamente il design della futura Lancia. Numerosi ad esempio i commenti alle ultime foto sul forum di Autopareri, come ad esempio chi scrive: “Tra le tre sorelle (riferendosi anche alla Peugeot 208 e alla Opel Corsa, la cui piattaforma sarà la stessa della Ypsilon ndr) è quella con più personalità, penso che almeno in Italia per un mero discorso di fidelizzazione venderà molto di più rispetto alle altre. Non è bella ma è un "tipo"...”. Un altro utente commenta: “Non è per niente male, molto meglio rispetto ai teaser! Anche il frontale sembra meno impacciato”.

E ancora: “Grande passo in avanti. Mi sento di dire che incarna molto ciò che Lancia dovrebbe essere, ereditando soltanto il buono della gestione "femminile" del marchio”. C'è chi infine ha già gli occhi a cuoricino pensando alla versione HF che uscirà nel 2025 e che avrà 240 cavalli: “Che dire, posteriore molto bello e piazzato. Frontale e fiancata invece più controversi e da digerire, da vedere dal vivo. Chissà la HF”.

Del resto la Ypsilon 2024 appare già decisamente sportiva, di conseguenza la versione performante, che sarà più larga, potrebbe essere davvero “cattiva”. Vedendo gli ultimi scatti va detto che probabilmente la nuova Lancia Ypsilon cambierà target rispetto al modello attuale, destinato soprattutto alle donne, così come evidenziato anche dai numerosi spot tv.

Una sorta di rebranding così come avvenuto ad esempio per la Classe A, passata da auto per le famiglie e il mercato rosa, a vettura sportiva destinata per lo più agli uomini. Per correttezza d'informazione va detto che comunque non sono mancate le critiche, a cominciare da una eccessiva similitudine con Peugeot 208 e Opel Corsa, nonché dal posteriore che a molti ricorda da vicino l'Alfa Romeo Mito per via della presenza dei fari rotondi.