Nuova Lancia Ypsilon, il tavolino interno a forma rotonda è già un meme

Di recente vi abbiamo parlato della nuova iterazione della Lancia Ypsilon, che verrà presentata in una versione speciale in onore del designer Cassina. Questo teaser ha anticipato un elemento degli interni che ha suscitato l'ilarità della comunità del web.

Al centro della parte anteriore dell'abitacolo è presente una sorta di sporgenza che, apparentemente, non svolge alcuna funzione particolare. In virtù della sua apparente inutilità, il web si è letteralmente scatenato con meme di ogni tipo che hanno scherzato in merito alle molteplici cosa che potreste fare con quel tavolino.

Da poggiapiedi a tavolo da poker, fino a reggi seggiolone e addirittura un porta giradischi. Non è la prima volta che scelte di design audaci scatenano le reazioni delle comunity online, certo è che progettare degli interni senza un visione chiara della disposizione degli elementi quantomeno può sollevare qualche interrogativo. Chissà se fa parte solamente di questa edizione speciale, oppure se verrà integrata anche nei modelli base.

Lancia Ypsilon 2024 rappresenterà il "rinascimento" del gruppo sotto l'egida di Stellantis. Questa nuova versione della storica utilitaria dalla vena chic sarà l'inizio di una nuova era a partire dal 2024. Per il momento Stellantis ha rilasciato solo un breve teaser, tuttavia Lancia Ypsilon 2024 è già stata avvistata in strada camuffata.