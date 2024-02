Nuova Lancia Ypsilon, misterioso countdown per la mezzanotte di oggi: cosa succederà?

Per anni Lancia è stata accusata di essere immobile, di essersi accartocciata su se stessa e su un solo modello entry level, la Ypsilon. La stessa Ypsilon che sta per cambiare per sempre: a tal proposito sui social di Lancia è ora apparso uno strano countdown, cosa succederà allo scadere del conto alla rovescia?

La nuova Lancia Ypsilon si appresta a dire definitivamente addio al suo recente passato, trasformandosi in una vettura di Segmento B estremamente accattivante e al passo coi tempi. La presentazione ufficiale della vettura è prevista il 14 febbraio prossimo a Milano, nel frattempo però sul profilo Instagram di Lancia Italia è apparso un countdown che termina il 2 febbraio a mezzanotte. La didascalia di accompagnamento recita: “Domani è il giorno che aspettavi. Diventa 1 di 1906”.

Ovviamente si parla della nuova Lancia Ypsilon ed è probabile che domani 2 febbraio Lancia apra gli ordini per una versione speciale di debutto. Una sorta di Ypsilon “La Prima”, del resto Stellantis è solita ideare iniziative del genere, soprattutto con Fiat. Fra circa 8 ore sapremo tutto, anche se - come detto sopra - per la presentazione ufficiale del modello dovremo aspettare il 14 febbraio.

Nel frattempo le linee esterne della vettura sono già finite online, del resto con il web è davvero difficile tenere un segreto... Basta uno spot girato in una qualsiasi parte d’Italia che subito i social network e le riviste specializzate si riempiono di immagini di ogni tipo. È successo al lancio della nuova Fiat 600 elettrica, è accaduto di nuovo alla nuova Lancia Ypsilon, fotografata attorno al Duomo di Milano.