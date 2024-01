Nuova Lancia Ypsilon, lunedì 15 gennaio tutti a Como: si gira lo spot tv

Mancano poche settimane poi la nuova Lancia Ypsilon sarà svelata. Stellantis ha fatto sapere che la vettura sarà presentata il prossimo mese, febbraio 2024, di conseguenza è scattato il conto alla rovescia.

Come sarà esteticamente ormai lo sappiamo, sia per via delle varie immagini teaser mostrate, ma soprattutto a seguito del clamoroso incidente della nuova Lancia Ypsilon nel fiume in Francia, che ha permesso appunto di farci ammirare le forme della nuova vettura.

Ma attenzione a quello che succederà lunedì 15 gennaio, quando, nella splendida cornice del lago di Como, si girerà lo spot tv della nuova Lancia. Come riferito da numerosi quotidiani online lariani, a cominciare da Quicomo.

La location scelta è la via per Cernobbio, precisamente fra la Villa del Grumello e l'intersezione con via Conciliazione. In vista del grande evento l'amministrazione comunale ha emesso un'ordinanza in cui viene segnalato che, per favorire le riprese della troupe, la circolazione sia veicolare che pedonale, potrà essere sospesa fra le ore 6 e le 7, fra le 10 e l2, e infine fra le ore 14:00 e le 16:30.

La circolazione, comunque, verrà sospesa per non più di 5 minuti e con un intervallo tra una sospensione e l'altra non inferiore ai 15 minuti di modo da non creare troppo caos. Nell'ordinanza del Comune di Como si legge anche che: "L’esecuzione dei provvedimenti dovrà essere garantita da movieri messi a disposizione dagli organizzatori, ovvero da addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall’articolo 12 del codice della strada".

Qualora si dovessero verificare delle situazioni critiche di viabilità, la polizia locale potrà decidere di sospendere lo svolgimento delle riprese. La Ypsilon è una delle più attese del 2024 assieme alla Fiat Panda e all'Alfa Romeo Milano, di conseguenza immaginiamo che saranno moltissimi i curiosi che lunedì si recheranno a Como per assistere allo spot tv.