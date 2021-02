Nuova Lancia Ypsilon Hybrid con 6.000 euro di bonus e prima rata nel 2022

All’inizio di ogni mese ogni grande produttore aggiorna le sue offerte. Abbiamo già visto come avere una nuova Fiat 500 elettrica a 99 euro al mese, oggi è il turno della Lancia Ypsilon.

Per tutto il mese di febbraio 2021 nuova Lancia Ypsilon Hybrid Ecochic si può avere con 6.000 euro di bonus (“fino a”) a partire da 9.200 euro grazie agli incentivi statali, oltre ovviamente i soliti oneri finanziari, anziché 12.200 euro. L’offerta è da intendersi con Finanziamento FCA Bank (TAN 6,85%, TAEG 9,69%) e rottamazione.



Inoltre Lancia non vi chiederà alcuna rata fino al 2022, avete dunque quasi un intero anno da vivere senza pensieri a bordo della vostra nuova Ypsilon Hybrid. 6.000 di bonus anche sulla Ypsilon Ecochic GPL, che parte da 10.500 euro con Finanziamento (TAN 6,85%, TAEG 9,38%) e rottamazione anziché da 13.500 euro.



Stessa identica promo anche su Ypsilon Ecochic Metano, fino a 6.000 euro di bonus ma con prezzi a partire da 12.200 euro con Finanziamento (TAN 6,85%, TAEG 9,07%) e rottamazione anziché da 13.500 euro. Anche su queste varianti “alternative” la prima rata da pagare arriva solo nel 2022. Per saperne di più vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alle promozioni Lancia valide fino al 28 febbraio.