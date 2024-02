Nuova Lancia Ypsilon HF Martin 2025: ecco come potrebbe essere

E' passata meno di una settimana da quando è stata ufficialmente svelata la nuova Lancia Ypsilon 2024, la prima Ypsilon con il motore elettrico. Nello showroom di Cassina il CEO Luca Napolitano ha alzato il sipario sulla city car che avrà il compito di rilanciare il marchio Lancia non soltanto in Italia ma in tutto il mondo.

Realizzata sulla stessa piattaforma della Peugeot 208 e della Opel Corsa, la nuova Lancia Ypsilon 2024 si rivoluziona rispetto al modello attuale e regala anche uno splendido ritorno, quello della mitica versione HF.

La Ypsilon più cattiva avrà una potenza di 240 cavalli e sarà esteticamente differente rispetto al modello standard. "La macchina è davvero bella – ha raccontato Napolitano lo scorso 14 febbraio, durante il lancio della Ypsilon - 4 centimetri più larga, più bassa, 240 cavalli, più sportiva, da 0 a 100 in 5.8 secondi, una grande accelerazione".

Obiettivo, andare a conquistare clienti in un mercato ormai di nicchia, quello delle piccole sportive, comandato dalla Toyota GR Yaris, di recente svelata nel modello 2024, ma vettura dotata ancora di un motore a combustione interna.

Fiat ha provato a rimescolare le carte in gioco presentando l'Abarth 500e e la 600e, ed ora tocca a Lancia rilanciare con un'altra cattiva full electric. Il marchio HF farà rivivere i mitici anni '90, ed esteticamente potrebbe essere molto simile al render realizzato dai francesi di Auto-Moto che trovate in copertina, con tanto di leggendario livrea Martini, giusto per non farci mancare nulla.

La Lancia Ypsilon HF sarà in generale dotata di un assetto più rigido rispetto alla versione classica, e anche i cerchi in lega dovrebbero essere di dimensioni maggiori, oltre ad alcune appendici aerodinamiche per rendere l'insieme decisamente sportivo.

La batteria dovrebbe essere la stessa della Ypsilon “normale”, quindi con 403 km di autonomia, ma che potrebbero ridursi tenendo conto del possibile maggior peso dell'HF nonché della sua potenza. Il prezzo? Tutto tace, ma tenendo conto delle specifiche non è da escludere un listino base da 45mila euro, molto simile a quello della Yaris GR 2024.