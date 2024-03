Nuova Lancia Ypsilon HF, saranno due le versioni? All'elettrico si affiancherebbe l'ibrido

Negli ultimi giorni stanno circolando delle interessanti indiscrezioni inerenti la nuova Lancia Ypsilon HF, il cui logo è stato svelato la settimana scorsa. A discapito di quanto dichiarato in via ufficiale, sembra che alla fine saranno due le versioni della HF.

Da una parte ci sarà infatti la versione elettrica, quella da 240 cavalli e con lo stesso motore montato sulla Abarth 600e, l'ultima scorpionissima presentata, mentre dall'altra potrebbe essere prevista la versione ibrida della stessa HF.

A sganciare la bombetta è stato David Giudici, Direttore Responsabile dello splendido mensile Youngclassic, che non ha parlato apertamente di elettrica e ibrida ma che ha rilasciato delle parole un po' sibilline. Rispondendo alle domande dei lettori, il direttore del mensile dell'ACI, ha scritto sul numero di marzo: "Alcuni richiami al passato di Lancia danno a questa nuova utilitaria premium una buona personalità. Consoliamoci con due aspetti: uno, che sarà anche ibrida. Due, che ci saranno ben due HF. Dita incrociate per il ritorno dei rally".

“Ci saranno ben due HF”, come interpretare tali parole? Evidentemente il buon Giudici è al corrente di cose che noi non sappiamo, di conseguenza possiamo andare solo per supposizione. La Ypsilon 2024 HF ibrida potrebbe eventualmente montare il 1.2 puretech 155CV potenziato per arrivare a 200 cavalli compreso del motore elettrico. Non è da escludere anche un 1.6 hybrid, un rimando alla 208 GTI che montava un 1.6 da 208 cavalli. C'è poi da dire che la DS7 monta un 1.6 non ibrido che eroga 225 cavalli. Difficile invece che l'ibrido da 136 cavalli, montato ad esempio sulla Avenger 4xe, possa arrivare ad erogare ben 240 cavalli, ma in ogni caso le soluzioni sembrerebbero esserci per costituire una Ypsilon 2024 termica con un motore che eroghi più di 200 cavalli.

Obiettivo, andare a sfidare la Toyota GR Yaris 2024, i cui prezzi per l'Italia sono stati ufficializzati negli scorsi giorni, e che vanta ben 300 cavalli di potenza.

