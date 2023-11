Nuova Lancia Ypsilon HF 2025: l'IA la immagina così e non è affatto male

Continua il lento conto alla rovescia all'annuncio ufficiale della nuova Lancia Ypsilon. Se tutto andrà come previsto la nuova versione della city car sarà svelata in primavera, con le prime commercializzazioni a fine 2024, fra circa un anno.

Nel 2025, poi, sarà la volta della versione HF della Lancia Ypsilon, così come annunciato tempo fa dal Ceo Napolitano. Per chi non fosse a conoscenza di questa sigla, si tratta della versione più performante dei modelli Lancia, e che secondo alcune indiscrezioni potrebbe avere ben 240 cavalli di potenza, facendo della stessa Ypsilon una delle piccole più cattive in commercio.

Il ritorno del marchio HF non può che far venire l'acquolina in bocca agli appassionati anche perchè quelle due lettere richiamano ai gloriosi modelli degli anni settanta e ottanta, a cominciare dalla Lancia Delta, che tornerà nel 2028 e che sarà solo elettrica, dicendo quindi addio allo storico motore da 210 cavalli montato sugli ultimi Deltoni integrali.

Rispetto al modello base la Ypsilon HF sarà leggermente più grande sia in larghezza che in lunghezza di modo da ospitare dei paraurti più bombati e dei passaruota maggiorati. E grazie a queste modifiche avrà un aspetto senza dubbio più aggressivo e corsaiolo.

Chissà che alla fine non sia molto simile al render che trovate in alto a questa pagina (preso da Autopareri), generato in automatico tramite l'AI e con chiari riferimenti al concept Lancia Pu+Ra presentato negli scorsi mesi.

Si tratta di una versione della nuova Ypsilon alquanto interessante, un modello che ben si sposerebbe proprio con il marchio HF che verrà apposto in bella mostra sul retro. I riferimenti al concept sono evidenti nel retro, dove troviamo le "veneziane" sul montante, le luci tonde e futuristiche e la scritta "Lancia" sullo spoiler appena pronunciato e incorniciato da una barra nera. Purtroppo non possiamo vedere il frontale, ma nel complesso il prototipo appare decisamente riuscito: secondo voi si avvicinerà al modello di produzione?