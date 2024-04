Nuova Lancia Ypsilon, eccola per la prima volta bianca: le foto

Con un post su Facebook, i colleghi francesi de le nouvelle Automobiliste, hanno immortalato per la prima volta la nuova Lancia Ypsilon in colorazione bianca. Fino ad ora l'avevamo vista solo di blu (precisamente nella versione di lancio con gli interni by Cassina).

Con questa nuova colorazione, la hot hatch di casa Lancia si mostra in una veste più cittadina e meno "elegante" rispetto alla colorazione discreta con cui è stata presentata, che ne nasconde alcuni dettagli stilistici. In prima battuta, spiccano, con la colorazione bianca, le due barre poste una sul fronte e una sul retro che restano di colore nero a contrasto con la carrozzeria. Ciò dona alla nuova Ypsilon quel tocco di sportività che si lasciava a malapena intravedere nella colorazione blu. Inoltre, anche sulla parte laterale, una leggera venatura nera, posta in basso, offre una linea di continuità che va dal fronte fino al retro, da farla sembrare quasi una bicolore nera e bianca.

Il bianco, del resto, tende a risaltare alcuni aspetti, i quali lasciano intendere che quest'auto non sarebbe a disagio (a livello di design) con la sua versione sportiva, precisamente la Lancia Ypsilon HF Martin che dovrebbe uscire nel 2025. Su questa particolare versione della Ypsilon si sono fatte solo speculazioni riguardo alla sua potenza, che dovrebbe essere di circa 240 cavalli con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5.8 secondi. Inoltre sarà più lunga di circa 4 cm e avrà un pacco batteria rinnovato. Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha descritto questa versione come "davvero bella".

La nuova Lancia Ypsilon uscirà anche in versione ibrida. l modello full electric by Cassina è venduto a 40.000 euro, mentre la versione ibrida sarà disponibile a 28.000 euro, con un'offerta promozionale valida fino al 31 marzo 2024, grazie a un finanziamento offerto da Stellantis. Il finanziamento richiede un anticipo di 6.538 euro, seguito da 35 rate mensili di 200 euro ciascuna e una rata finale di 18.512 euro.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su