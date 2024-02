Nuova Lancia Ypsilon, la diretta video streaming della presentazione di oggi 14 febbraio

E' il 14 febbraio 2024 il che significa che, oltre a festeggiare San Valentino, oggi si terrà la presentazione in diretta video streaming della nuova Lancia Ypsilon, l'attesissimo nuovo modello di una delle city car più amate dagli italiani.

L'appuntamento è fissato per le ore 16:30 di oggi pomeriggio, quando si terrà l'evento stampa trasmesso live streaming da Milano, e durante il quale sarà mostrata e svelata in ogni suo dettaglio la nuova Lancia Ypsilon in edizione limitata Cassina, il modello prodotto solo in 1906 esemplari che vedrà gli interni curati dal prestigioso marchio di arredo brianzolo.

“La prima vettura della nuova era del marchio”, scrive il sito di Stellantis nel comunicare l'evento, e ancora: “Non vediamo l'ora di condividere con te le novità!”. Per vedere la presentazione della nuova Lancia Ypsilon in diretta streaming basterà cliccare su questo link.

Cosa sappiamo della nuova Lancia? Praticamente quasi tutto, a cominciare dall'autonomia della Ypsilon, che sarà di circa 400 km. Del resto monterà la stessa batteria elettrica di Jeep Avenger e Fiat 600, di conseguenza non si scappa.

In merito alle dimensioni, invece, saremo più o meno attorno ai 4 metri, e in questo caso basta spulciare le misure della Peugeot 208 e della Opel Corsa, le due gemelle appunto della Lancia che verrà svelata oggi.

La grande novità della Ypsilon e che per la prima volta sarà full electric, al 100% elettrica, ma sarà comunque affiancata da un modello ibrido da 100 e 136 cavalli, che non è ben chiaro se verrà messo subito sul mercato o in un secondo momento, come ad esempio fatto con le sopracitate Fiat 600 e Avenger.

Dal 2025, invece, il ritorno del modello HF con ben 240 cavalli, per una versione a dir poco cattiva della piccola Ypsilon, un omaggio al passato. A questo punto non ci resta che metterci comodi e iniziare il conto alla rovescia, buona visione.