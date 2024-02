Nuova Lancia Ypsilon: quanto potrebbe costare? 40mila euro ipotesi credibile

E' stato ufficializzato nella notte fra giovedì 1 e venerdì 2 febbraio 2024, il lancio della Lancia Ypsilon Cassina, la versione più esclusiva della futura city car del prestigioso marchio torinese.

Sarà in vendita in sole 1.906 unità, numero che si rifà all'anno di nascita di Lancia, e per non lasciarsela sfuggire Stellantis ha invitato i futuri clienti a prenotarla. A impreziosire la splendida city car torinese, gli interni by Cassina, firma di pregio dell'arredo brianzolo, fondata a Meda nel 1927.

“Unendo tradizione e innovazione – scrive il gruppo tramite il sito ufficiale - coerentemente con il linguaggio di design puro e radicale del marchio, NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere a bordo”. Una collaborazione che si riflette nella cura dei dettagli stilistici ma anche nella scelta dei materiali e in quella dei colori, per una vettura “dall’aspetto elegante e contemporaneo”.

Tanti i dettagli esclusivi della collab, a cominciare dallo splendido colore scelto, il Blu Zaffiro che abbiamo già visto pochi giorni fa durante lo spot di lancio della nuova Ypsilon girato a Milano. Blu che ritroviamo anche nei sedili in velluto con il motivo a “cannelloni”, ma anche nel tavolino multifunzionale firmato da Cassina, “inedito elemento di design, nonché primo tavolino utilizzato all’interno di una vettura, per sentirsi a casa ovunque ci si trovi”.

Ovviamente, vedendo tale esclusività e qualità, ma anche pregio, lusso ed eleganza, la domanda sorge spontanea: quanto costerà la nuova Lancia Ypsilon 2024 by Cassina? Non c'è nulla di certo ne ufficiale ma alla luce dei listini al momento in vigore si può arrivare facilmente ad un'ipotesi piuttosto credibile.

Partiamo dal fatto che la Ypsilon sarà elettrica e che le due gemelle 208 e Corsa costano attorno ai 35mila euro. Ci aggiungiamo almeno un 5 mila euro (alcuni dicono addirittura di più), per il fatto che si tratti di un'edizione limitata e le finiture di pregio, e arriviamo ad una cifra di 40mila euro.