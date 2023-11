Nuova Lancia Ypsilon, il CEO: 'Sarà un'hatchback di 4 metri, l'HF è strepitosa'

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha rilasciato un'interessante intervista ai microfoni di Quattroruote, in cui ha parlato della nuova Lancia Ypsilon, vettura in uscita nel 2024.

Tantissimi i dettagli inediti svelati a cominciare dall'aspetto estetico, che stando a Napolitano sarà molto simile al concept presentato ala stampa: “La Ypsilon, come le altre due vetture che verranno, presenta grandi assonanze con il concept, sia all’interno che all’esterno. All’esterno i tre capisaldi sono il calice, rielaborato in modo innovativo come motivo luminoso, le luci posteriori che richiamano la Stratos e, infine, il logo Lancia in lettering che riportiamo sia all’anteriore sia al posteriore, in tutta la gamma”.

La nuova Lancia Ypsilon sarà per la prima volta elettrica ma non sarà solo green: “La Ypsilon viene lanciata a batteria – precisa Napolitano - dato che Lancia guarda al futuro della transizione in maniera molto ambiziosa, ma, se il modello deve partire da un successo in Italia, la motorizzazione ibrida, con un mild hybrid a 48 Volt, era fondamentale. Per quanto riguarda la versione elettrica un requisito irrinunciabile per noi era stare sopra i 400 km di autonomia, che, per un segmento B premium, ci consente non soltanto di proporre la Ypsilon per soddisfare la funzione di seconda auto, ma anche di farne una potenziale prima vettura, sia per range sia per spazio a bordo”.

L'autonomia sarà quindi la stessa della Fiat 600e, vetture elettrica presentata lo scorso luglio e disponibile anche in versione mild hybrid. Napolitano ha spiegato che la nuova Ypsilon sarà lunga circa 4 metri, ma “Non sarà una crossover urbana, rialzata da terra, ma una classica hatchback. Alta meno di un metro e mezzo. Un metro e 44 centimetri, per l’esattezza”.

Quindi Napolitano, alzando ulteriormente l'hype, ha parlato così della versione HF: “Posso dire che è strepitosa..., è bellissima. L’abbiamo definitivamente approvata nell’ultima design review, con Carlos Tavares, a fine settembre. È due centimetri più larga, logicamente più agile, svilupperà 240 cavalli e spunterà lo 0-100 in 5,8 secondi”.

Arriverà nel 2025, un anno dopo la versione standard e ci sarà una versione HF, oltre che integrale, anche per le future Gamma e la nuova Lancia Delta che sarà al 100% elettrica.

In ogni caso anche la versione HF della Ypsilon “Sarà elettrica. E soltanto elettrica. Stiamo lavorando con la divisione Motorsport, per realizzarla”. Insomma, che altro aggiungere? Speriamo di vedere qualche immagine il prima possibile perchè la curiosità è davvero alta.