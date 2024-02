Nuova Lancia Ypsilon troppo cara? Sul web c'è chi pensa ad un restyling dell'attuale

Continua a far discutere sui forum e sui canali social degli appassionati, il prezzo della nuova Lancia Ypsilon 2024. La vettura elettrica, in versione Cassina Limited Edition, costerà 39.999 euro, una cifra senza dubbio non alla portata di tutti e che ha fatto storcere il naso ai più.

A difesa della nuova city car abbiamo cercato di fare un elenco delle alternative alla nuova Lancia Ypsilon 2024, appurando come alla fine la vettura torinese non sia poi così cara come sembra. A “spaventare” è però il fatto che fino ad oggi la Ypsilon è stata un'auto del popolo, a buon mercato, e con l'avvento dell'elettrico e del nuovo modello non sarà più acquistata in massa.



Cosa fare quindi? Nulla, chi potrà permettersela la comprerà, chi invece non avrà le disponibilità economiche virerà su altro, molto semplice. L'alternativa è acquistare la Ypsilon attuale, che dovrebbe restare in commercio per tutta le prima metà di quest'anno e forse anche qualche settimana in più, prima che la stessa andrà definitivamente in archivio dopo più di una decade di onorata carriera.

La piccola city car non avrà purtroppo un'erede, nemmeno quella decisamente interessante che abbiamo scovato sul forum di Autopareri e pubblicata dall'utente RightKnider. Di fatto rappresenta una versione della Ypsilon con dettagli del modello 2024, a cominciare dal calice introdotto sul frontale, le luci, che riprendono quelle della next generation, ma anche il colore, lo stesso dell'edizione Cassina. Dettagli “mutuati” anche sul posteriore, con la scritta “Lancia” sul portellone e le luci anche in questo caso prese in prestito dalla nuova Ypsilon. Che dire, una realizzazione davvero interessante, che il suo disegnatore ha voluto chiamare ironicamente Ypsilonin, una sorta di “mini Ypsilon”.



Peccato che la stessa, come detto sopra, non vedrà mai la luce visto che Stellantis, a differenza della Panda, che per i prossimi due anni sarà affiancata dal nuovo modello, ha deciso di mandare in pensione l'attuale Ypsilon lasciando campo libero al nuovo corso di Lancia.