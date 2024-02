Nuova Lancia Ypsilon a 40mila euro: quali alternative elettriche a quel prezzo?

La nuova Lancia Ypsilon edizione Cassina costerà 40mila euro, per l'esattezza 39.999 euro, che diventano 34.999 grazie agli incentivi statali attualmente in vigore, in attesa poi del più ricco pacchetto bonus che arriverà fra la metà e la fine del mese di marzo.

Troppo o troppo poco? Come dice il buon Borghese. Stando a quanto circola sul web, i social e i forum, molti hanno un po' storto il naso di fronte al prezzo della nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso 14 febbraio dallo showroom Cassina, ma per capire meglio la questione è lecito prima di tutto analizzare cosa offre la Ypsilon e secondariamente la concorrenza.

La prima cosa da sapere è che il modello presentato mercoledì è in edizione limitata e con gli interni di Cassina, di conseguenza stiamo parlando di una versione “non di serie” ma in vendita in sole 1.906 unità. E' probabile che tale esclusività valga circa 5.000 euro, portando quindi il listino della Ypsilon 2024 “standard” a 35.000 euro.

Spostandoci sulla concorrenza, sappiamo che la nuova Lancia è la gemella della e-208 e della Corsa Electric: la prima, nella versione base viene 29.130 euro, che diventano invece 33.880 in quella GT, allestimento quest'ultimo che più si avvicina alla Ypsilon Cassina. Per quanto riguarda la Opel Corsa, invece, si parte con un prezzo di 33.450 euro, incluso incentivo statale di 3.000 euro, di conseguenza un listino di 36.450 euro.

In questo mini elenco possiamo aggiungerci anche la Fiat 600e e la Jeep Avenger, che sono però due B-SUV, e che vengono rispettivamente 31.950 euro (prezzo promo) e 34.600 euro (sempre prezzo promo). Se ci aggiungessimo al gruppo anche la MG4, che costa 30.790 euro, e la Smart 1 (che come 600 e Avenger è un B-SUV), e che parte da 37.548 euro, abbiamo completato il gruppo delle auto elettriche con dimensioni simili e della stessa fascia di prezzo, fra le più vendute sul mercato in Italia. Da segnalare anche la Renault Megane E-Tech che al momento costa solo 24.250 euro grazie alla super offerta della Losanga che anticipa di fatto i 13mila euro degli incentivi statali.

Insomma, la Ypsilon Cassina risulta essere la più cara del gruppo (a 42mila euro si compra una Tesla Model Y), ma tenendo conto che la versione base è probabile che scenda attorno ai 35mila euro, stiamo parlando di una vettura perfettamente in linea con il listino attuale. L'errore sta nel fare il paragone con la Lancia Ypsilon che abbiamo conosciuto fino a due giorni fa, auto del popolo ma soprattutto non elettrica e appartenente ad un'epoca dell'automotive che ormai non esiste più.