Nuova Lancia Ypsilon 2024, dalla versione 'Zero' agli interni Premium: tutte le novità

Nelle scorse ore sono giunte informazioni molto interessanti in merito alla nuova Lancia Ypsilon che arriverà sul mercato a metà dell'anno prossimo, 2024. Secondo quanto raccolto da motor.es saranno tre le versioni disponibili della nuova city car, a cominciare dalla grande novità elettrica.

La Ypsilon green si chiamerà “Zero” e avrà un motore elettrico da 115 kW con una potenza di 156 cavalli, lo stesso della Fiat 600e presentata lo scorso mese di luglio.

La capacità della batteria agli ioni di litio sarà di 54 kWh (lorda) e l'autonomia con una ricarica sarà di 400 chilometri. Alla versione zero emissioni sarà poi affiancata una doppia versione endotermica ibrida benzina con motore tre cilindri PureTech da 1,2 litri da 100 e 136 cavalli, entrambi provvisti di cambio automatico a sei marce eDCS6.

La nuova Lancia Ypsilon non sarà prodotta sulla piattaforma STLA Small, e sarà realizzata in Spagna per tutta Europa, presentata poi a marzo 2024. Se questa ultima indiscrezione risultasse veritiera verrebbero confermate le nostre anticipazioni circa la presentazione della nuova Lancia Ypsilon durante il Salone di Ginevra 2024, in programma appunto il prossimo marzo.

Gli ordini apriranno poi a giugno 2024 mentre le consegne scatteranno dall'autunno successivo. A livello estetico la Ypsilon avrà un design molto all'avanguardia (qui sopra la versione di Andrea Bonamore), e sarà un prodotto Premium, rivaleggiando con la MINI 5 porte.

Per quanto riguarda gli interni, infine, ci sarà il sistema di infotainment SALA di serie su tutte le versioni, oltre a delle finiture lussuose, sulla falsa riga di quanto già visto sul concept Pu+Ra.

Insomma, una valanga di nuove informazioni che se confermate non faranno che aumentare ulteriormente l'hype nei confronti della city car torinese, che da anni è la regina del mercato assieme a Fiat Panda e 500.

L'ultimo grande dilemma resta il prezzo: quanto costerà la Ypsilon alla luce anche del suo aspetto premium? Quasi sicuramente per l'elettrico saremo sopra i 30 mila euro, mentre per il benzina si spera in una cifra che si avvicini più ai 20 che ai 25 mila.