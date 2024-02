Nuova Lancia Ypsilon 2024, la versione cabriolet sarebbe fantastica

Torniamo a parlare della splendida nuova Lancia Ypsilon 2024, presentata esattamente una settimana fa in quel dello showroom di Cassina a Milano. La nuova Lancia ha catalizzato l'attenzione dei media di tutto il mondo, sia per le sue finiture, quanto per il suo stile che apre il nuovo corso della gloriosa azienda torinese.

Ha fatto un po' storcere il naso il prezzo della nuova Lancia Ypsilon, 40mila euro, ma tenendo conto che si tratta di una versione in edizione limitata e della motorizzazione elettrica, alla fine il listino è tutt'altro che eccessivo.

E quanto potrebbe costare una versione cabriolet con tanto di capote “retrattile”? Difficile dirlo ma la si può comunque immaginare grazie alla realizzazione del designer del web X-Tomi. Questi, dopo aver disegnato la Lancia Ypsilon a 3 porte, ha disegnato anche il modello “aperto”, perfetto per l'estate e per le località di villeggiatura.

Una realizzazione che a nostro avviso appare decisamente convincente, tenendo conto che a differenza del modello originale, presenta solo tre portiere. X-Tomi l'ha inoltre ipotizzata non una versione a due posti, ma a 4/5, disegnando quindi anche la file dei sedili posteriori.

Vedremo mai una Ypsilon così? Molto difficile, se non impossibile, e al momento non è affatto in programma tenendo conto che Lancia svelerà la versione HF della stessa city car nel 2025, per poi dedicarsi alla Gamma, ammiraglia in arrivo nel 2026, e quindi al ritorno della mitica Delta, in programma per il 2028.

Non è comunque da escludere che qualche automobilista che decida di acquistare la Ypsilon possa farla modificare, una sorta di modello “one off” personalizzato per guidare con il vento fra i capelli e la musica “a palla”. Ad oggi i modelli cabriolet sono quasi scomparsi dal mercato, salvo qualche eccezione come Porsche, Ferrari e Lamborghini, ma anche la Mazda MX-5, la BMW Z4, e l'Audi TT.