Nuova Lancia Ypsilon 2024: uscito ufficialmente dalla linea di produzione il primo modello

Corre spedita versa la messa in commercio la nuova Lancia Ypsilon 2024. Nelle scorse ore il CEO dello storico marchio torinese, Luca Napolitano, ha dato un importante annuncio via social: “A vedere la prima Nuova Ypsilon uscita dalla linea. Una grande emozione!”.

E' iniziato quindi ufficialmente il conto alla rovescia affinchè possa essere svelato e poi essere messo in commercio il nuovo modello della storica city car italiana, amatissima dai nostri connazionali. Ogni mese gli italiani mostrano il loro apprezzamento nei confronti della Ypsilon e anche a giugno 2023 l'utilitaria italiana è rientrata nella top 10 delle auto più vendute in assoluto.

Ma come sarà la nuova Ypsilon? Il CEO Napolitano ha spiegato che sarà più grande e anche in versione HF, di conseguenza dobbiamo aspettarci un modello maggiorato rispetto a quello attualmente in circolazione ma anche a quello degli anni passati, indicativamente attorno ai 4 metri di lunghezza.

Chissà che magari non sia come il render ipotizzato dal designer Andrea Bonamore che trovate qui sopra, ma è troppo presto per tirare le somme a livello estetico. Sicuramente trarrà ispirazione dalla Lancia Pu+Ra, il concept presentato poche settimane fa dall'azienda, di conseguenza dobbiamo aspettarci delle linee geometriche, taglienti e futuristiche, anche se per avere qualche idea più concreta bisognerà attende i classici spy shots rubati durante i test su strada.

Tutto tace ovviamente anche per quanto riguarda i dati tecnici ma si sa con certo che la vettura sarà prodotta nello stabilimento di Figueruelas, vicino a Saragozza (dove Napolitano ha scattato la foto che trovate qui sotto), e verrà realizzata sulla piattaforma CMP sia in versione full electric quanto a combustione.

La batteria potrebbe avere un'autonomia simile a quella della Fiat 600, quindi 400 km ciclo WLTP, mentre la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire ad inizio 2024. L'hype è ovviamente altissimo e Lancia sta giustamente cercando di alimentarlo con l'obiettivo di confermare le ottime vendite del modello attualmente in circolazione. La nuova Ypsilon 2024 sarà disponibile prima in Italia e poi nei principali mercati europei.