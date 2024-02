Nuova Lancia Ypsilon 2024 ufficialmente svelata: eccola in tutto il suo splendore

E' stata presentata in via ufficiale in questi minuti la nuova Lancia Ypsilon 2024, una delle city car più amate dagli italiani, così come dimostrato dalla top 10 delle auto più vendute nel 2023.

La Ypsilon “vecchia” si è piazzata in seconda posizione e la sua erede avrà l'arduo compito di riuscire a pareggiare le vendite se non addirittura a fare meglio. In diretta da Milano, attraverso un evento trasmesso in live streaming, Lancia ha alzato il sipario su quella che è la vettura che non avrà il “solo” compito di convincere gli italiani, bensì anche i nostri amici stranieri, visto che con l'hatchback di nuova generazione svelata oggi, il glorioso marchio natio di Torino punta a tornare sul mercato estero, con l'obiettivo di diventare un brand internazionale. Del resto la prima cara vecchia Lancia Y ha avuto un discreto apprezzamento oltre i confini e la speranza è che la Ypsilon 2024 possa avere lo stesso successo.



"Oggi è il giorno in cui le parole diventano realtà, concretizziamo sogni e piani, il giorno in cui il Rinascimento Lancia inizia davvero", ha esordito il CEO Luca Napolitano presentando la nuova vettura. "A gennaio 2021 - ha proseguito - durante il mio primo incontro con Tavares mi ha dato la missione del lancio di questo brand. Mi disse 'Devi fare un piano per portare Lancia ad essere un brand credibile e rispettato nel mercato premium e europeo'. Non è certo una sfida per deboli di cuore, sappiamo che è una grande sfida. Oggi finalmente è il giorno per condividere le nostre promesse mantenute".



Sulla Ypsilon: "La produzione comincerà ad aprile, poi arriverà una seconda auto, è altrettanto bella, sarà prodotta nel 2026, forse si chiamerò Gamma, vettura da 4,7 metri solo elettrica, uno splendido sportback anche in versione integrale visto che questo ci permette la STLA Medium, mi aspetto 50 per cento di vendite in Italia e 50 all'estero. La terza vettura è la Delta, il nostro sogno di fare la vera Delta ma possiamo aspettare ancora un po'".



"Oggi presentiamo la prima Lancia 100% elettrica - ha proseguito Napolitano - sarà disponibile anche con motorizzazione ibrida ma dal 2026 Lancia sarà solo full BEV. Terza promessa mantenuta il ritorno della HF, non una ma due Ypsilon, la macchina è davvero bella, 4 centimetri più larga, più bassa, 240 cavalli, più sportiva, da 0 a 100 in 5.8 secondi, grande accelerazione".



La nuova Ypsilon si trasforma profondamente rispetto alla precedente generazione rimasta in auge per più di dieci anni, condividendo la piattaforma di Peugeot 208 e Opel Corsa e quindi allungandosi e allargandosi. Obiettivo, non puntare più sul mercato prevalentemente femminile, come anche declinato dai numerosi spot della vecchia gen, ma cercare di abbracciare un pubblico più ampio possibile, come del resto fanno appunto la 208 e la Corsa.



Sotto “il cofano” una batteria che garantisce 400 km ciclo WLTP, una performance molto interessante sia per chi intende usare l'auto solo in città ma anche per chi invece prevede delle gite fuori porta. Si ricaricherà in 10 minuti fino a 100 km e sarà prevista anche una versione ibrida da 100 CV in arrivo prossimamente, mentre la presentazione dell'intera gamma arriverà a maggio. Napolitano ha inoltre annunciato un prezzo da 200 euro al mese con wallbox inclusa aggiungendo che sono già arrivate 4.000 richieste a fronte di 1.906 modelli a disposizione della Cassina. Attraverso il sito di Stellantis si evince che di listino la Ypsilon Cassina sta a 39.999 euro, Easy Wallbox del valore di 499 euro compreso. In promo è in vendita però a 34.999 euro ma solo con rottamazione fino ad EURO 4.



A spiccare, dando un connotato premium alla nuova Lancia Ypsilon, sono senza dubbio gli interni che sono firmati da Cassina, ditta di arredo di Meda, famosa in tutto il mondo per la sua qualità, e che ha firmato l'esclusivo “tavolino” a forma sferica posto fra i due sedili anteriori, subito sotto l'innovativo sistema di infotainment S.A.L.A.



Una Ypsilon che vuole quindi essere il simbolo dell'eleganza italiana, unita comunque a quel pizzico di sportività che è insito nell'animo di Lancia e che si manifesterà in maniera concreta il prossimo anno, quando verrà svelata la versione HF che il CEO Napolitano ha definita strepitosa e che sarà di due centimetri più larga rispetto al modello rivelato oggi. Insomma c'è lo stile, il prestigio del marchio, la qualità, e la sportività, una ricetta perfetta per il successo.