Nuova Lancia Ypsilon 2024, ufficializzato il modello Cassina e aperto il sito dedicato

Dopo il misterioso countdown di Lancia Ypsilon avviato ieri su Instagram, è stato ufficialmente annunciato il modello Cassina della stessa city car torinese.

Quando mancano esattamente 12 giorni alla presentazione ufficiale, Lancia ha aperto il sito del modello in collaborazione con la nota azienda di arredo, la versione più esclusiva della stessa Ypsilon. Si tratterà di un modello ad edizione limitata, solo 1.906 le vetture a disposizione, come da data di nascita del glorioso marchio torinese.

“Con la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina – si legge sul sito - si apre una nuova era dell’accoglienza a bordo di un’auto. L’estetica e il design dello spazio interno sono stati studiati apposta per darti la sensazione di massima libertà di movimento, insieme alla comodità e alla bellezza di elementi di interior design – come il tavolino centrale firmato Cassina, un tocco di stile, elemento mai visto prima su una vettura”.

L'invito dell'azienda è quello di iscriversi al portale attraverso l'apposito spazio che si trova in fondo allo stesso sito, di modo da non perdere nemmeno una notizia in merito appunto all'uscita della Ypsilon Cassina, alla sua prenotazione e alla sua data di messa in commercio.

Stellantis ha quindi pubblicato un comunicato in cui ha fatto sapere che: "Oggi parte in Italia la campagna “1 di 1906”, dedicata a tutti coloro che sognano di far parte dei primi 1906 clienti ad avere la possibilità di essere ricontattati per scoprire l’esclusivo modello. Il processo per ottenere il diritto di prelazione sul ricontatto da un esperto dedicato Lancia è molto semplice, veloce e 100% digitale: tutti i clienti che aderiranno potranno, se desiderano e quando la vettura sarà disponibile, convertire il loro interesse in un sogno realizzato. L’adesione alla campagna “1 di 1906” costituisce una manifestazione di interesse non vincolante ad essere contatti per avere informazioni sulla vettura e non comporta una preordinazione né il versamento di alcun deposito". Qui il link per ottenere la prelazione.

Ricordiamo che l'edizione più esclusiva della city car Lancia sarà al 100 per cento elettrica e sarà lanciata il prossimo 14 febbraio a Milano, come annunciato dal CEO Napolitano pochi giorni fa.

Sarà affiancata molto probabilmente anche da una versione ibrida a 100 e/o 136 cavalli, mentre dal 2025 verrà commercializzata anche la versione HF da ben 240 cavalli, quella che potrebbe anticipare un clamoroso ritorno nel campionato rally del marchio torinese.

La nuova Ypsilon è senza dubbio una delle auto più attese del mercato 2024, e soprattutto sarà la prima vera full electric di Lancia, modello che inaugurerà il nuovo corso stilistico che prevedrà nel 2026 l'uscita della Gamma, e quindi, dal 2028, il tanto atteso ritorno della leggendaria Delta.