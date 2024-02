Nuova Lancia Ypsilon 2024: trasloco dalla Spagna all'Italia? Sarebbe il 'salva Mirafiori'

La stampa spagnola, e precisamente la Tribuna de Automacion, ha dedicato un interessante articolo in merito al futuro del sito produttivo spagnolo di Stellantis in quel di Saragozza. Si tratta di uno stabilimento che a noi interessa da vicino per una ragione molto semplice.

Sarà infatti lì prodotta la nuova Lancia Ypsilson, svelata nel modello Cassina pochi giorni fa, e pronta a sostituire dopo più di dieci anni il modello attuale. Stando a quanto circola in territorio iberico Stellantis starebbe pensando di industrializzare la piattaforma STLA Small a Saragozza, per produrre la Peugeot 208 e la Opel Corsa, nonché a Vigo per la Peugeot 2008.

Le prime produzioni, quelle della e-208, scatteranno a metà dicembre 2026, mentre da fine maggio 2027 al via la produzione della Corsa Electric. L'e-208 dovrebbe essere prodotta in 158mila unità nel 2027 che diventeranno 185mila nel 2028 e quindi più di 200mila nel 2029, mentre la Opel Corsa green dovrebbe essere sfornata in 150mila pezzi entro il 2028.

Stiamo parlando quindi di una stima di 335mila vetture che andrà a sfiorare la capacità massima di poco inferiore alle 366mila auto di Saragozza, di conseguenza le restanti 31mila auto saranno Lancia Ypsilon, che potrebbe costare 40mila euro nella versione Cassina.

La produzione della piccola italiana, ricorda ancora la Tribuna de Automacion inizierà il prossimo marzo ma “Non continuerà in futuro”, visto che il “veicolo potrebbe finire per essere spedito in Italia”.

Ipotesi concreta? Per ora è difficile dirlo ma in ogni caso potrebbe rappresentare quella boccata d'ossigeno che permetterebbe agli stabilimenti Stellantis di poter respirare, in particolare a Mirafiori, il cui futuro resta molto incerto, e che da tempo chiede un nuovo modello elettrico alla luce del fatto che la 500e, per ora, ha solo tre anni di vita.

In ogni caso bisognerà capire se sarà fattibile trasformare le linee di produzione di Mirafiori installando la STLA Small (dove tra l'altro potrebbe prodursi anche l'erede della 500e) ma la cosa certa è che il sito torinese è già votato all'elettrico, di conseguenza gli operai hanno già quel know how basilare per costruire la nuova Ypsilon, che ricordiamo, sarà green ma nel contempo anche ibrida.