Nuova Lancia Ypsilon 2024, la terza immagine ufficiale: ecco come funziona il SALA

Dopo aver visto la seconda immagine teaser della prossima Lancia Ypsilon, il gruppo Stellantis ha rilasciato un nuovo comunicato con un altro dettaglio interessante di questa nuova hatchback italiana, incentrato sul nuovo sistema di infotaiment.

Questo si chiamerà S.A.L.A (acronimo Sound Air Light Augmentation) e riflette l'obiettivo del brand di migliorare l'esperienza di guida attraverso il controllo dei suoni, dell'aria e della luce all'interno dell'auto. Ogni elemento è pensato per restituire una sensazione di comfort all'interno dell'abitacolo anche durante la guida.

L'infotainment S.A.L.A. è dotato di un sistema altamente personalizzabile basato su widget, con due schermi HD di serie. La schermata principale funge da pannello di controllo centralizzato, consentendo una comoda regolazione dell'audio, della climatizzazione e illuminazione per adattare l'atmosfera dell'auto alle preferenze individuali del conducente e dei passeggeri.

Questo annuncio è parte di una serie di anticipazioni che precedono il lancio della Nuova Lancia Ypsilon, previsto per febbraio 2024. Inizialmente presentato come "nuova Lancia Ypsilon edizione speciale Cassina", che sarà caratterizzato da una motorizzazione completamente elettrica e disponibile in 1906 unità numerate, questo modello segnerà un significativo passo avanti nel percorso di rinascita del marchio Lancia, che si allineerà alla strategia di elettrificazione di Stellantis e che sarà supportato dall'ecosistema di ricarica chiamato Free2move Charge.