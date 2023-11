Nuova Lancia Ypsilon 2024, il primo teaser ufficiale del nuovo modello

Con un comunicato ufficiale Stellantis annuncia il "rinascimento" del marcio Lancia attraverso la nuova Ypsilon 2024. Questo modello farà parte di un piano strategico che porterà tre nuove vetture sul mercato. L'edizione celebrativa si chiamerà "Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina", che sarà 100% elettrica e numerata in 1906 unità.

Luca Fuso, amministratore delegato di Cassina, ha parlato di "visione condivisa" di innovazione e rispetto per la tradizione, sottolineando l'estensione dell'esperienza di Cassina al settore automotive con questa nuova Lancia Ypsilon (vi abbiamo già parlato del nuovo design della Lancia Ypsilon 2024).

“Abbiamo una visione molto ampia del design e crediamo che sia importante sperimentare nuove vie e linguaggi per rappresentare al meglio lo stile di vita di oggi. La collaborazione con Lancia, azienda con cui condividiamo tanti valori come l’innovazione, la ricerca e il rispetto per la tradizione manifatturiera italiana, ci ha permesso di estendere la nostra esperienza anche al settore automotive con la NUOVA LANCIA YPSILON EDIZIONE LIMITATA CASSINA.”

Questo segna il primo passo tangibile nel Rinascimento del marchio, allineato con la strategia di elettrificazione di Stellantis e supportato da Free2move Charge. Un altro passo importante potrebbe essere il ritorno di Lancia nel mondiale di Rally, un'indiscrezione che sta circolando in rete negli ultimi giorni.

L'immagine condivisa da Stellantis ci mostra un dettaglio di design inedito, che risalta proprio il concetto di comfort e la la collaborazione con Cassina. Il reveal completo è previsto per febbraio 2024, con ulteriori dettagli della Nuova Lancia Ypsilon svelati gradualmente nelle prossime settimane.