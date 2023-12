Nuova Lancia Ypsilon 2024, spuntano altre due foto 'rubate': ecco finalmente il frontale

Con l'avvicinarsi inesorabile della data di debutto, sono spuntate in rete altre foto della nuova Lancia Ypsilon 2024, l'erede della fortunata city car di casa torinese. Gli ultimi scatti sono significativi in quanto ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato al frontale e al posteriore.

Dopo la seconda immagine ufficiale della Lancia Ypsilon 2024, che svelava in parte il muso della city car, ecco il frontale in tutta la sua interezza. Spiccano senza dubbio quatto “tappi” misteriosi, che non è ben chiaro se abbiano delle funzioni precise o se siano un rimando ai vecchi modelli del passato, fatto sta che dovrebbero scomparire nella HF, versione della Lancia Ypsilon che secondo Napolitano sarà strepitosa.



Si notano inoltre i due fari in stile “Juke”, oltre al vistoso calice centrale con una barra nera forse un po' troppo spessa, anche se comunque va detto che le foto pubblicate online sui vari social sono di pessima qualità quindi è difficile dare un giudizio preciso.

In ogni caso nel calice troviamo le luci diurne, la cui firma luminosa è stata già apprezzata durante la pubblicazione della seconda immagine ufficiale di cui sopra. A completare il tutto, la scritta Lancia al centro mentre il paraurti inferiore presenta delle aperture dove troviamo i sensori Adas.



Per quanto riguarda il posteriore, che a molti ricorda l'Alfa Romeo Mito, spiccano senza dubbio i due fari rotondi “sporgenti” con una grafica a forma di Ypsilon, a richiamo proprio del nome della vettura. I due fari sono inoltre raccordati da una striscia nera che crea una sorta di spoiler a mezza altezza, o volendo anche di una mensola.

Si intravede inoltre la scritta Lancia, che dovrebbe illuminarsi quando si accendono le luci. A completare il tutto, lo spoiler sopra il lunotto e un inserto sempre di colore nero lucido nel paraurti, con i due catarifrangenti.



Ricordiamo che la nuova Lancia Ypsilon avrà un motore elettrico da 156 cavalli con una batteria da 54 kWh e 400 km di autonomia oltre ad un motore ibrido 1.2 da 100 cavalli e uno da 136. Presente infine la versione HF elettrica da 240 cavalli, in uscita però nel 2025.