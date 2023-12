Nuova Lancia Ypsilon 2024, ecco la seconda immagine ufficiale: svelato il frontale

Dopo il primissimo teaser della nuova Lancia Ypsilon 2024, con un comunicato ufficiale il gruppo Stellantis ha fornito un'altra immagine anteprima. Questa volta è stato rivelato il frontale dell'auto.

Questo è caratterizzato da una reinterpretazione moderna della storica calandra a calice, che è illuminata da tre raggi di luce LED, conferendo alla nuova Ypsilon la sua storica iconicità, pur restituendo un carattere distintivo e in linea con i tempi. Sovrastante il calice, compare la scritta Lancia, che caratterizzerà il frontale di tutti e tre i nuovi modelli del marchio. Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha dichiarato che "questa calice di luce simboleggia l'identità della marca, guidandola verso la mobilità elettrica".

Il reveal ufficiale del modello è previsto per febbraio 2024, attraverso un'edizione speciale dedicata al designer Cassina. Questo modello, con motore 100% BEV, sarà disponibile in 1906 unità numerate e certificate, rappresentando il primo passo nel "rinascimento" del marchio. La strategia di elettrificazione si allinea al piano "Dare Forward" di Stellantis, supportato da Free2move Charge per un completo ecosistema di ricarica.

I prossimi aggiornamenti verranno diffusi nelle prossime settimane, fino al giorno del reveal ufficiale, ormai sempre più vicino. Nel frattempo, gli interni della edizione speciale Cassina sono stati presi di mira sui forum, in quanto un elemento di design avrebbe attirato l'attenzione di alcuni appassionati.