Nuova Lancia Ypsilon 2024: è questo fino ad ora il render più attendibile

Sale l'attesa in vista della presentazione della nuova Lancia Ypsilon 2024, il futuro modello della city car torinese tanto amata in tutta Italia. Come ormai detto e stradetto, sarà elettrico (affiancato da un ibrido) e avrà anche dimensioni leggermente diverse rispetto a quello attuale.

Come spiegato dal CEO Luca Napolitano, la nuova Lancia Ypsilson sarà più grande ed avrà anche la versione HF (che uscirà però in un secondo momento). Quando verrà presentata? Inizialmente si pensava che la nuova Lancia Ypsilon potesse essere svelata al Salone di Ginevra 2024, ma con la defezione di Stellantis all'appuntamento elvetico l'opzione è decisamente scemata, di conseguenza è possibile ipotizzare un evento stand alone di Lancia.

La cosa certa è che la nuova city car sarà costruita sulla piattaforma CMP (eCMP per la versione elettrica) di PSA, che ha fatto il suo debutto con le Peugeot 208 e 2008, e utilizzata poi anche da Opel Corsa e Mokka, DS 3 Crossback e Citroen C4.

La Ypsilon 2024 sarà quindi costruita su base 208 ed è proprio alla vettura del Leone che si ispira il render pubblicato in questi giorni su Autopareri. Le dimensioni sono le stesse, ma cambiano tutti i dettagli, presi direttamente dallo spettacolare concept Lancia Pu+Ra presentato pochi mesi fa.

Si notano infatti i cerchi in lega, la barra verticale nera con il logo Lancia, e le "veneziane" a prolungamento del vetro posteriore che rimandano proprio al prototipo di cui sopra. Inoltre, anche le firme luminose sembrano le stesse.

Nell'insieme appare senza dubbio una vettura interessante, una netta rottura rispetto al modello al momento in circolazione ma in linea con quello che dovrebbe essere il nuovo corso stilistico di Lancia che ha come obiettivo quello di rilanciare il marchio a livello internazionale.

La nuova Ypsilon presenterà molto probabilmente lo stesso propulsore elettrico di 600e e Avenger, quindi il 156 cavalli con 400 km di autonomia, ma sarà affiancata da un mild hybrid, e anche in questo caso potrebbe prendere in prestito il 100 CV delle due B-SUV suddette.