Nuova Lancia Ypsilon 2024: e se fosse così la prossima versione?

Cresce l'attesa fra gli appassionati in vista della nuova Lancia Ypsilon che sarà più grande e anche in versione HF. Un modello tutto nuovo che manderà definitivamente in pensione l'attuale versione dopo una lunghissima e fortunata carriera.

La piccola torinese continua a macinare vendite e lo si capisce chiaramente anche dal lancio di due settimane fa degli allestimenti Oro e Platino di Lancia Ypsilon, una sorta di “ultimo ballo” prima appunto dell'addio.

Ma come sarà la versione futura? Esteticamente tutto tace e anche se Lancia ha mostrato il suo concept Pu+Ra, spiegando che allo stesso si ispireranno i modelli futuri del marchio, sembra azzardato ipotizzare una Ypsilon troppo “futuristica”.

I designer del web si sono scatenati in questi ultimi mesi per cercare di dare vita alla propria personale idea della futura city car e ci ha colpito in particolare la versione di Kdesign, che appare molto sobria e nel contempo una vettura di rottura nonché di continuità con l'ultimo modello di Ypsilon.

KDesign propone un'auto dalle dimensioni maggiorate rispetto al modello attuale, come del resto il CEO Napolitano ha fatto sapere. Bello il frontale con una striscia led che raccorda i due fari, e al centro, in bella mostra, il logo Lancia. Il paraurti anteriore risulta essere bombato e molto pulito, così come il cofano, decisamente "muscoloso".

KDesign ha immaginato una versione bicolor, con i montanti anteriori e il tetto di colore nero, tonalità che ritroviamo anche negli specchietti e nel piccolo spoiler. I montanti posteriori sono invece rossi, riprendendo il colore della carrozzeria.

Per quanto riguarda il retro, spicca anche in questo caso un elemento luminoso orizzontale a collegare le luci, con in mezzo il logo Lancia e la scritta Ypsilon in basso a sinistra. Bello il paraurti sagomato con un piccolo diffusore nero dove compaiono anche due tubi di scappamento, forse a segnalare la presenza della versione HF, la più performante.

Infine i cerchi in lega di generose dimensioni che riprendono il disegno già visto sulla Ypsilon attuale. Cosa ne pensate di questa versione, vi piacerebbe una Lancia così?