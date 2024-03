Nuova Lancia Ypsilon 2024 prodotta in Italia: Pomigliano 'sfida' Mirafiori

Tornano di moda con forza le voci circa un trasloco della Lancia Ypsilon 2024 in Italia. Da qualche settimana a questa parte si vocifera che la piattaforma CMP ex PSA possa sbarcare nel nostro Paese e due sarebbero i siti maggiormente indicati.

Si parla precisamente di Mirafiori ma attenzione anche a Pomigliano d'Arco, con il primo al momento in vantaggio. Il plant torinese è al centro in questi giorni di intense voci di “mercato”, che raccontano di un piano Stellantis per produrre la Fiat 500 hybrid, affiancata a quella elettrica.

Sarebbe una mossa per certi versi clamorosa visto che ad oggi la piccola termica viene realizzata in Polonia. Obiettivo, aumentare la produzione di auto, così come spinge da tempo il governo Meloni, e nel contempo evitare che gli operai di Mirafiori stiano troppo a lungo in cassa integrazione o lavorino a turni ridotti per via delle basse richieste della 500 elettrica.

In alternativa (o forse in simbosi), potrebbe sbarcare a Mirafiori (dove ricordiamo, si producono anche le Maserati GranTurismo e GranCabrio), anche la sopracitata Lancia Ypsilon 2024 che al momento è realizzata nello stabilimento Stellantis di Saragozza, dove si realizzano anche le Peugeot 208 e le Opel Corsa.

Mirafiori dovrà però vedersela con Pomigliano, altra seria candidata per ospitare la linea di produzione della nuova Ypsilon '24, anche se al momento lo stabilimento si è già garantito la piccola Panda fino ad almeno il 2027, parole del numero uno Fiat Olivier Francois.

Insomma, grandi trattative in casa Stellantis con l'obiettivo di risollevare una produzione, quella italiana, lontana anni luce dai bei tempi e soprattutto ancora distante dall'obiettivo del milione di auto prodotte.

La doccia gelata per gli stabilimenti nostrani è giunta con l'annuncio della produzione della nuova Fiat Panda (in arrivo a luglio), in Serbia, mentre la Topolino è prodotta in Marocco e la 600 in Polonia. Attenzione anche alla futura Multipla che sembra destinata anch'essa a Kenitra, con Pomigliano che comunque studia con attenzione la situazione.

