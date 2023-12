Nuova Lancia Ypsilon 2024, ecco le prime foto spy. Il web: 'E' l'erede dell'Alfa Mito'

Quando mancano ormai poche settimane alla presentazione della nuova Lancia Ypsilon 2024, fissata alla prossima primavera, sono trapelate online quelle che sono le primissime immagini della futura city car torinese.

Il riferimento è alla vettura con la classica pellicola camouflage per celarne le forme, nonché agli interni della vettura stessa. Gli scatti sono circolati da qualche ora a questa parte su diversi siti motoristici, e sarebbero stati mostrati in origine da Motortrend e Autopareri, per poi fare il giro del mondo e arrivare anche ai tedeschi AutoMotorUndSport.



Cosa dire di queste foto? Difficile dare una interpretazione grafica ma in ogni caso le forme si intravedono e da una parte si notano dei piccoli riferimenti al concept Pu+Ra, l'elettrica che ha anticipato lo stile delle nuove vetture a firma Lancia.

Una cosa sembra intravedersi, le luci rotonde sul posteriore, ed è per questo che molti sul web stanno definendo la nuova Ypsilon come l'erede della Alfa Romeo Mito, la piccola di recente rivista in chiave Quadrifoglio cattiva.

In ogni caso è complicato dire ora come ora se il posteriore della Ypsilon sarà lo stesso della “mini” Alfa e speriamo quindi che a breve possano circolare altre foto più dettagliate, che permettano una ricostruzione grafica migliore e più specifica.

Sappiamo sicuramente che avrà le stesse dimensioni della Peugeot 208 e della Opel Corsa, visto che la Ypsilon nascerà dall'identica piattaforma della francese e della tedesca, ed inoltre è certo che ci sarà la versione full electric, la grande novità della gamma.

Forse in un secondo momento, per esigenze di mercato, potrebbe venire commercializzato il modello ibrido, mentre nel 2025 sarà la volta della HF, la versione sportiva con un motore elettrico da 240 cavalli.



L'attesa, anche dopo aver visto questi scatti spy, è altissima, e non vediamo l'ora di conoscere qualche dettaglio in più in merito alla nuova Lancia Ypsilon 2024 che siamo certi, non deluderà le attese.