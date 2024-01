Nuova Lancia Ypsilon 2024, meno un mese alla presentazione: è questa la versione finale?

Inizia il conto alla rovescia in vista della presentazione della nuova Lancia Ypsilson 2024. L'erede della fortunata city car torinese verrà svelata in via ufficiale il prossimo mese di febbraio, di conseguenza è ufficialmente scattato il conto alla rovescia.

Se da una parte c'è un pizzico di malinconia visto che la produzione della Lancia Ypsilon 2 terminerà, dall'altra l'hype è altissimo per scoprire come sarà la nuova city car.

In realtà esteticamente sappiamo già pressochè tutto della futura Lancia, ed è tutta colpa (o merito dirà qualcuno), degli scatti rubati dopo che la stessa nuova Ypsilon è stata vittima di un incidente in Francia, finendo in un fiume.

Anche alla luce di questi scatti rubati il sito Showcarnews.it ha pubblicato un render (che trovate qui sopra) del futuro modello che appare decisamente credibile e ben riuscito, a cominciare dal colore, un azzurro che ben si sposa con appunto le forme della nuova Ypsilon.

Il frontale prevede il calice della Pu+Ra, con elementi che ricordano la Nissan Juke (i fari) nonché la Toyota Celica (la sbarra orizzontale di colore nero lucido). Bella anche la linea, che riprende ovviamente quella della Peugeot 208 e della Opel Corsa, tenendo conto che le tre vetture condivideranno la stessa piattaforma, la e-CMP.

In ogni caso la Lancia si distinguerà per dei dettagli “più premium” sia a livello di esterni quanto di interni, come ad esempio il S.A.L.A., l'innovativo sistema di infotainment esclusiva appunto della Ypsilon.

Per quanto riguarda i motori, la nuova Lancia sarà disponibile nella versione elettrica, con una batteria che garantirà 400 chilometri di autonomia, la stessa già montata sulla Fiat 600e e sulla Jeep Avenger (nonché sulla futura Alfa Romeo Milano). Presente anche la versione ibrida che dovrebbe avere un doppio motore da 100 e 136 cavalli.

Infine, dal 2025, uscirà la versione HF che sarà sempre elettrica e che godrà di ben 240 cavalli, facendo della Ypsilon una delle più “cattive” del suo segmento.