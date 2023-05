Nuova Lancia Ypsilon 2024, in Francia la immaginano così: non ci siamo

Lancia è al lavoro sulla nuova Ypsilon che andrà a rivoluzionare l'attuale fortunato modello, introducendo per la prima volta una motorizzazione elettrica. La piccola city car amatissima in Italia prenderà spunto dal design della Lancia PU+RA PHE presentata poche settimane fa, e promette di stravolgere il mercato.

In occasione della presentazione del concept torinese il CEO di Lancia, Luca Napolitano, svelò: “La nuova Ypsilon è finita è bellissima ed è praticamente pronta per il lancio. Sarà un po' più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica, si rivolge a un pubblico più trasversale, è più europea ed è molto moderna. Arriverà a inizio del 2024 e sarà affiancata nel 2025 dalla versione HF, che sarà di 4 cm più larga, più bassa, avrà 240 cavalli. Un modello più sportivo per gli appassionati, ma non solo".

Anche sulla base di tali dichiarazioni, i colleghi francesi di automobile-magazine hanno realizzato un render di come potrebbe essere la nuova Yipsoln in arrivo a inizio anno prossimo, e che verrà lanciata anche in Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio.

Un render che però non sembra convincere più di tanto, anche se ovviamente stilizzato e tutt'altro che ufficiale. Chiaro il riferimento alla Pu+Ra ma probabilmente non siamo ancora pronti per un design così futuristico sulla mitica city car.

Sono senza dubbio più interessanti alcuni disegni circolanti negli ultimi anni sul possibile nuovo design della Ypsilon, che avvicinano maggiormente le forme al modello attuale, rendendola comunque più muscolosa.

In ogni caso siamo certi che i designer di Lancia non deluderanno le attese, anche perchè la Y dovrà penetrare non soltanto il mercato del Belpaese ma anche quello internazionale, come detto sopra.

Si sa con certezza che sarà più grande del modello attuale e che sarà realizzata molto probabilmente in Spagna sulla piattaforma CMP, assieme alla Opel Corsa. L'auto sarà infine la prima Lancia full electric, anche se comunque non mancherà la versione con motore termico.