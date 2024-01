Nuova Lancia Ypsilon 2024, l'ultimo dilemma: riuscirà a vendere a 25mila euro?

Si è alzato decisamente il sipario sulla nuova Lancia Ypsilon 2024. Quando manca ormai meno di un mese alla presentazione ufficiale, il 14 febbraio prossimo, la piccola torinese è stata fotografata in tutte le salse nelle scorse ore fra Milano e Como dopo che sono stati girati gli spot tv di lancio.

Il web ha approvato il nuovo design della Lancia Ypsilon, definendola un'auto di personalità e con stile, pur storcendo un po' il naso (qualcuno), per via della somiglianza con la Peugeot 208 e la Opel Corsa, “gemelle” costruite sulle stessa piattaforma.

La city car italiana si è decisamente rivoluzionata, divenendo più lunga e più bassa, e nel contempo vestendo i panni di una sportiva, tenendo conto dell'assetto, dei cerchi in lega e delle varie appendici aerodinamiche mostrate appunto nell'auto protagonista dello spot.

A questo punto resta solo un grande dilemma: riuscirà a convincere gli italiani anche per quanto riguarda il prezzo? Il listino non è ufficiale ma non è impossibile pensare ad un prezzo d'attacco di 25mila euro circa, tenendo conto che la 208 costa attorno ai 24 mila, la Corsa ai 23 e la Fiat 600 ai 24, tutte nella versione con motore Hybrid da 100 CV.

La Ypsilon è sempre stata un'auto del popolo, venduta ben al di sotto dei 20mila euro, e anche se il modello attuale aveva alzato un po' l'asticella, e ovviamente i tempi sono cambiati e i prezzi sono lievitati, non sarà semplice per l'italiano medio accettare tale cambiamento.

E' vero anche che, come detto sopra, la nuova Lancia Ypsilon appare di un livello superiore rispetto alla Lancia Ypsilon 2 che uscirà a breve di produzione, non soltanto per quanta riguarda il design ma anche gli interni, vista la presenza dell'innovativo sistema di infotainment S.A.L.A., esclusivo di casa Lancia.

Probabile che Stellantis si accontenterà di volumi minori ma con margini maggiori, visto il prezzo, tenendo conto che l'Hybrid da 136 cavalli potrebbe costare sui 27/28 mila euro, senza dimenticarsi della versione elettrica che dovrebbe partire da almeno 35/36mila euro. Staremo a vedere, in ogni caso noi tifiamo Lancia.