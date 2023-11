Nuova Lancia Ypsilon 2024: 'Design puro e radicale, interni si ispireranno ai salotti'

La nuova Lancia Ypsilon, che verrà ufficialmente svelata nel 2024, è senza dubbio una delle vetture più attese dagli addetti ai lavori e dai molteplici fan della gloriosa azienda torinese.

Il primo modello della nuova Lancia Ypsilon 2024 è uscito ufficialmente dalla linea di produzione la scorsa estate, e a breve la nuova vettura dovrebbe quindi essere presentata anche se tutto tace in merito.

Secondo i ben informati la city car dovrebbe essere svelata la prossima primavera, per poi entrare in commercio a fine 2024, quindi fra circa un anno, e in attesa di notizie ufficiali il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha provato a fornire qualche dettaglio in merito al design della futura Ypsilon: “La Nuova Lancia Ypsilon rappresenta un nuovo linguaggio di design, un design senza tempo, puro e radicale. Il nostro passato è stato una grande fonte di ispirazione per innovare, reinventare lo stile e ridefinire il modo di “vivere” a bordo delle vetture Lancia del futuro, caratterizzate da due dei nostri valori chiave: l’home feeling e l’effortless technology”.

Napolitano precisa che per la prima volta “Gli interni di un’auto sono pensati ispirandosi agli interni di una bellissima casa italiana, in modo da trasmettere quella sensazione di accoglienza tipica delle nostre abitazioni. Un percorso in cui ci accompagna Cassina, il riferimento dell’eccellenza del “Made in Italy” nel furniture design”.

Chiusura dedicata all’interfaccia S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), “Il risultato di una tecnologia semplice, intuitiva e più umana”. La nuova Lancia Ypsilon sarà costruita sulla piattaforma CMP, la stessa della Peugeot 208, ma anche della Citroen C4 e della Opel Corsa.

Sarà una Lancia Ypsilon più grande e presente anche in versione HF, anche se il modello performante, che avrà 240 cavalli, arriverà solo in un secondo momento, nel 2025.

Si tratterà infine della prima Ypsilon elettrica anche se con grande probabilità alla motorizzazione green sarà affiancata una versione ibrida, così come già avvenuto per la Fiat 600e e la Jeep Avenger.