Nuova Lancia Ypsilon 2024, cresce l'attesa: sarà low cost o avrà un prezzo premium?

Sale alta l'attesa in vista della presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon 2024, la city car torinese che per la prima volta entrerà nel mondo dell'elettrico. Nulla di ufficiale è stato fino ad ora annunciato ma c'è chi si dice convinto che entro l'anno 2023 la piccola tanto amata dagli italiani verrà svelata.

Non è da escludere comunque che la Lancia Ypsilon possa essere svelata per il Salone di Ginevra 2024 del prossimo marzo, ma in ogni caso il nuovo modello sarà rivoluzionario. Negli scorsi mesi il CEO di Lancia, Napolitano, ha cercato di fornire qualche indizio sulla nuova vettura.

La nuova Lancia Ypsilon sarà più grande e anche in versione HF, un ritorno quest'ultimo particolarmente gradito da parte dei fan e che ovviamente non ha fatto altro che aumentare ancor di più l'hype nei confronti della piccola italiana.

Con l'arrivo della nuova versione l'attuale modello in commercio andrà così definitivamente in pensione dopo ben 13 anni di duro lavoro. La domanda che in molti si stanno ponendo è quale sarà il prezzo della nuova Ypsilon, tenendo conto appunto della presenza della motorizzazione elettrica: Lancia manterrà un listino low cost o si spingerà verso il premium?

Facciamo qualche ipotesi. Al momento la Ypsilon costa 16mila euro circa base, contro i 17mila circa della 500. Quest'ultima, elettrica, viene 33mila euro, di conseguenza è ipotizzabile un prezzo molto simile anche per la futura Ypsilon green, anche se si potrebbe immaginare un costo per la versione termica attorno ai 20mila euro.

Non va infatti dimenticato che la nuova Ypsilon sarà più grande rispetto all'attuale modello di conseguenza si potrebbe rispettare la proporzione "più grosso uguale più caro". La Ypsilon elettrica dovrebbe montare un propulsore da 156 cavalli di potenza con una batteria da 54 kWh e un'autonomia da 400 km in ciclo WLPT, numeri interessanti tenendo conto che stiamo parlando di una city car.