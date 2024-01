Nuova Lancia Ypsilon 2024, come sarà la versione HF? Ecco un possibile anticipo

Ormai ci siamo, è tutto pronto per il lancio della Lancia Ypsilon 2024, il nuovo modello della storica city car torinese che ha conquistato nel corso di più di una decade il cuore di centinaia di migliaia di italiani.

La data da segnarsi in rosso è quella del 14 febbraio prossimo, il giorno di San Valentino, quando appunto la nuova Lancia sarà svelata al mondo intero. A livello estetico ormai la nuova vettura la conosciamo, del resto nelle ultime settimane il web è stato invaso da scatti che hanno ritratto la futura city car in tutte le salse.

Prima l'incidente della Lancia Ypsilon 2024 in Francia, poi le immagini durante le riprese dello spot tv a Milano e a Como: ormai non ha più segreti.

Restano però da scoprire i dettagli tecnici, gli allestimenti, e soprattutto il listino. Noi abbiamo ipotizzato per la nuova Lancia Ypsilon un prezzo di attacco di 25mila euro, tenendo conto della concorrenza, con una decina di migliaia di euro in più per la versione elettrica.

Il tutto in attesa poi di quello che accadrà nel 2025, quando verrà messa in vendita la versione HF, la più potente della nuova Ypsilon. Avrà infatti ben 240 cavalli, di conseguenza sarà una delle piccole più “cattive” in assoluto.

Il CEO Napolitano ha fatto sapere che sarà assolutamente fantastica ed inoltre la versione “potenziata” avrà un aspetto estetico differente rispetto al modello standard, con una carrozzeria più larga di due centimetri per via dei passaruota maggiorati.

Sul forum di Autopareri, a riguardo, è spuntata una ricostruzione grafica molto interessante (non abbiamo capito di preciso chi sia l'autore del render), in cui si vede appunto una Ypsilon ancora più sportiva, con dei passaruota larghi e squadrati, cerchi in lega oldschool che richiamano la mitica Delta (difficilmente saranno così), e la bandiera tricolore sul cofano a sottolineare l'italianità.

Rispetto al modello di serie, inoltre, sono stati “aperti” i quattro fori presenti sul frontale, mentre il resto è rimasto intatto. Non è da escludere che Lancia possa pensare anche ad un alettone posteriore un po' più pronunciato, e nel contempo ad un paraurti anteriore più sagomato, per rendere il tutto più “racing”. Ricordiamo che l'HF sarà solo elettrica.