Nuova Lancia Ypsilon 2024, ecco come sarà la Mini 'Superfashion' italiana

Mancano una 60ina di giorni affinchè venga svelata la nuova Lancia Ypsilon 2024. La data da segnarsi in rosso sul calendario è infatti febbraio 2024, quando si alzerà finalmente il sipario sulla city car del prestigioso brand italiano.

Negli scorsi giorni sono emerse le prime foto spy della nuova Lancia Ypsilon 2024, da cui l'utente Tommy99 del forum Autopareri ha potuto “estrapolare” il render che trovate in copertina e che mostra una versione molto verosimile del modello finale della nuova Ypsilon.

Secondo gli inglesi di Autoexpress la nuova Lancia sarà in tutto e per tutto una sorta di Mini all'italiana, anche perchè la stessa si sta completamente rinnovando dentro e fuori, a cominciare dalle dimensioni più massicce, che la fanno avvicinare proprio alla storica vettura britannica.

Fra le grandi novità spiccherà la propulsione elettrica, prima volta che comparirà sul mercato una Ypsilon green (e rivaleggerà con la Mini Cooper Electric), mentre gli interni saranno un mix di design, classe e alta qualità, così come del resto Lancia ci ha sempre abituati.

A riguardo, soltanto poche settimane fa il CEO Luca Napolitano ha spiegato che gli interni della Lancia Ypsilon 2024 si ispireranno ai salotti, e ciò fa chiaramente capire quali siano le ambizioni dell'azienda italiana.

Dalle foto spy si vedono chiaramente due grandi display e un tavolino circolare in mezzo che sembra includere anche un pad di ricarica wireless. Infine, per quanto riguarda il prezzo, dovremmo assestarci sui 35mila euro per la versione elettrica, mentre la versione ibrida dovrebbe partire dai 25mila anche se non è da escludere una versione “basic” da 20mila euro giusto per abbracciare un pubblico più ampio.

La nuova Lancia Ypsilon, come detto sopra, verrà presentata a fine inverno mentre per quanto riguarda l'uscita in commercio le consegne dovrebbero partire dall'estate/autunno 2024: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato.